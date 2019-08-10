Büyük Altılı'ya ön bakış - Chelsea: Şenlik dağıldı

Londra’nın maviye boyalı tarafında hâl ve gidiş biraz karışık. Teknik direktörünü ve süper yıldızını kaybeden Chelsea, ek olarak bir de iki dönemlik transfer yasağı aldı.

Londra’nın maviye boyalı tarafında hâl ve gidiş biraz karışık. Teknik direktörünü ve süper yıldızını kaybeden Chelsea, ek olarak bir de iki dönemlik transfer yasağı aldı. Bu durum yöneticilerin ellerini kollarını bağlamış gibi görünse de yaşananlar bambaşka olasılıkların ortaya çıkması için bir şans olabilir.



Chelsea’nin, Maurizio Sarri’yle olan birlikteliği güzel başlamıştı. İkinci haftada aldıkları Arsenal galibiyeti ve mağlubiyet yüzü görmeden geçirdikleri 12 hafta taraftarların yüzünü güldürmüştü. Ancak kış aylarına doğru buz kesen takımda kötü sonuçlar moralleri bozarken, taktiksel ve duygusal sorunlar ayyuka çıktı. Taktiklerine bir tiryaki gibi bağımlı olan Sarri geri adım atmıyordu. Öyle ki, Napoli’den getirdiği Jorginho bile orta sahadaki sorunlara ilaç olamamıştı. Savunmada Antonio Rüdiger ve David Luiz yetersiz kalırken hücum hattında Eden Hazard’ın ışıltıları yeterli gelmiyordu. Değerli orta saha oyuncusu Ngolo Kante ise istemediği bir kıyafete zorla sokulmuş bir çocuk gibi görünüyordu.



Sarri’nin kaleci Kepa’yla, Hazard’la ve hatta yönetimle yaşadığı polemiklerin ardından karneye bakıldığında ise durum hiç de fena değildi. Kâğıt üzerinde Premier Lig’de üçüncü olan ve Avrupa Ligi’ni kazanan bir takım vardı. Muhtemelen Chelsea’nin geçen sezonundan kalan en güzel görüntü de Sarri’nin Avrupa Ligi’ndeki kupa seremonisi esnasında boynundaki madalyaya bakışıydı.



Şenlik dağıldı ve bir acı yel kaldı Chelsea’de. Kimseyle yıldızı barışmayan Sarri ve takımın yıldızı Hazard Londra’daki evlerini kapattılar. Son olarak, transfer yasağının da gelmesiyle Chelsea’nin elinde bir kalem bir de bembeyaz yeni bir sayfa kaldı.



Kulübün ilk hamlesi Derby County’de başarılı bir sezonu geride bırakan “camianın çocuğu” Frank Lampard’a takımın anahtarını emanet etmek oldu. Lampard’ın tecrübesi az olsa da Derby’deki parlak sezonu ve Chelsea taraftarlarının gönlündeki yeri ona uzun süre kredi sağlayacaktır. İngiliz teknik adam, olası bir kötü gidiş durumunda imdat çekici olarak transfer yasağı kozunu da kullanabilir.



Diğer taraftan, Chelsea için transfer yasağından belki de en az etkilenecek takımlardan biri desek herhalde yanlış olmaz. Zira, geçen sezon kırkın üzerinde Chelsea oyuncusu başka takımlarda kiralık olarak forma giymişti. Saha içindeki eksiklerini iç kaynaklarla kapatmaya çalışacaklar. Savunmadaki zaafları gidermek için geçen sezon Lampard’ın tedrisatında Derby County’de kiralık oynayan ve Derby taraftarlarınca yılın oyuncusu seçilen Fikayo Tomori bir çözüm olabilir. Diğer bir isimse Everton’da iyi bir sezon geçiren Kurt Zouma. Yine, Wigan’daki etkileyici performansıyla dikkat çeken Reece James de Lampard’ın iki yönlü bek rotasyonunda kullanılabilir. Hazırlık maçlarında göz dolduran Mason Mount ve Tammy Abraham gibi diğer genç oyuncular da hiç kuşkusuz bu sezon formaya çok yakın olacaklar.



Hazırlık maçları itibarıyla Chelsea’nin en zayıf karnı hâlâ savunması gibi görünüyor. Son üç maçta tam 10 gol yediler. Savunmada doğru kombinasyonun bulunması önümüzdeki sezonun selameti için hayati önem taşıyor. Öte yandan, savunmanın yükünü azaltmak için Jorginho’dan feragat edilip, orta saha göbeğinin Mateo Kovacic ve Kante’ye emanet edilmesi de olası görünüyor. Böylece topa sahip olma konusunda Sarri kadar tutucu olmayan Lampard’ın orta sahası biraz daha dinamizm kazanabilir.



Hücumda ise yeni transfer Christian Pulisic’in Hazard’ın yerini doldurması kısa vadede zor görünüyor. Pedro’nun ve Olivier Giroud’nun tecrübesinin yanı sıra genç Abraham’ın yeteneğiyse sezonun gidişatını belirleyecek. Belki Lampard’ın geçişken taktiği eski yıldızların daha kolay uyum sağlamasına olanak sağlayabilir. Kim bilir yıldız adayları da belki potansiyellerine daha çabuk ulaşabilirler.



Yeni sezon öncesi heyecan dorukta. Geçen sezonu türbülanslı bir uçak yolculuğu gibi geçiren Chelsea taraftarı artık durulmak ve ayağını toprağa basmak istiyor. Peki elinden tuttukları ilk isim olan Frank Lampard yeni bir kültür yaratabilecek mi? Bunu hep beraber izleyeceğiz.

Haber Yayın Tarihi:

FIFA, Balıkesirspor'un transfer yasağını kaldırdı

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues Sivas kadrosuna alınmadı

Fenerbahçe'de Zajc'e takım aranıyor

Galatasaray'a Ömer Toprak müjdesi!