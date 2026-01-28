Büyük Birlik Partisi'nden 33. yıl mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Büyük Birlik Partisi'nden 33. yıl mesajı

Büyük Birlik Partisi\'nden 33. yıl mesajı
28.01.2026 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, 29 Ocak 1993'te yakılan meşaleyi bugün de aynı inanç, aynı ideal ve aynı ülküyle taşıdıklarını belirterek, "Yılmadan, yorulmadan; bu aziz millete hizmet etme yolunda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, 29 Ocak 1993'te yakılan meşaleyi bugün de aynı inanç, aynı ideal ve aynı ülküyle taşıdıklarını belirterek, "Yılmadan, yorulmadan; bu aziz millete hizmet etme yolunda kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz" dedi.

Alfatlı, 33 yıllık tertemiz mazisiyle; geleceğe dair söyleyecek sözü olan, milletin muktedir iktidarını hedefleyen Büyük Birlik Partisi'nin hem Türkiye hem de yakın coğrafyada mazlumun yanında, zalimin ve zulmün karşısında olma iradesini teşkilatlarının her zerresinde hissettiğini ifade ederek şunları söyledi: "Şehit Kurucu Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayak izlerine basarak; hiçbir derin güçten destek almadan, yalnızca milletine güvenen ve "millet ne istiyor, millet ne diyorsa" ona göre siyaset yapan Büyük Birlik Partisi, 33. yaşını onurla kutlamaktadır. Bu kutlu davaya bugüne kadar emek vermiş, alın teri dökmüş herkese şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah bu dava; dürüst, ahlaklı, fedakar ve cefakar Anadolu insanının iktidara uzanan eli olacaktır. "Önce insan" diyerek yola çıkan bu allı pullu Türkmen kervanı; her zaman mazlumların sesi ve soluğu olacak, zalimlerin karşısında dimdik duracak, onların korkulu rüyası olmaya devam edecektir. Zamanı gelmiş bir fikrin karşısında hiçbir güç duramaz. Bugünün "yeni dünya düzeni" iddiaları karşısında zamanı gelmiş fikir; ahlakı, adaleti ve insanca yaşamı hedefleyen Nizam-ı Alem ülküsüdür. Büyük Birlik; sadece bir parti, bir tepki ya da bir karşı duruş değil; kendi felsefesi, fikri ve ideolojik sistematiği olan özgün bir medeniyet projesinin adıdır."

Türk İslam Ülküsü'nün tüm insanlık insanlığa umut olmasını arzuladıklarını hatırlatan Alfatlı, "Milliyetçilikle bezenmiş, muhafazakarlıkla desteklenmiş, demokrasiyle taçlanmış ve hukukla hemhal olmuş bir siyaset anlayışıyla; Türk-İslam Ülküsü'nün tüm insanlığa umut olması en büyük hayalimiz ve siyasi iddiamızdır. "Yeni bir Türkiye" kurma iradesini ortaya koyacak, Anadolu Ateşi'nin fitilini yeniden alevlendirecek ve bu vizyonu ülke siyasetine etkin biçimde taşıyacak siyasal irade, Büyük Birlik Partisi'dir. Davamızın kurucu lideri, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'na ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim; devletimizi, milletimizi ve birliğimizi daim eylesin" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyük Birlik Partisi'nden 33. yıl mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Galatasaray’ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı Okan Buruk’tan Yunus ve Singo kararı Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:48
Real Madrid’den Arda Güler için olay açıklama
Real Madrid'den Arda Güler için olay açıklama
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 13:58:05. #7.11#
SON DAKİKA: Büyük Birlik Partisi'nden 33. yıl mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.