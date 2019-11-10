Büyük Önder Atatürk, Çubuk'ta anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında Çubuk'ta anıldı.

Çubuk'ta Atatürk Parkı'nda düzenlenen anma töreninde Çubuk Kaymakamı Adem Keleş ve Belediye Başkan Vekili Harun Olmuş Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunduğu törenin ardından Çubuk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan program Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kaymakam Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Jandarma Komutanı Baki Üstüner, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Cumhuriyet Başsavcısı Halil Demir, Ak Parti İlçe Başkanı Emrah Kuşçu, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Rumi Türkoğlu ve diğer protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı programda öğrenciler şiir okudu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Çubuk Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinden İlyas Özçelik, yaptı.

"Kuva-i Milli Ruhuyla Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele" isimli oratoryonun sunulduğu programda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sinevizyon gösterimleri yapıldı.

Programın sonunda Kaymakam Keleş ve Belediye Başkanı Demirbaş tarafından Atatürk konuşu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.