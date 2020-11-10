Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Bilecik'in Gölpazarı, Osmaneli ve Pazaryeri ilçesinde anıldı.

Gölpazarı Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunulması ile başladı.

Saat 09: 05 geçe siren seslerinin çalmasıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Osmaneli

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Emniyet Müdürü Ali Özgan, Jandarma Komutanı Teğmen Eyüp Uzun ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Program kapsamında Şehit Osman Er İmam Hatip Ortaokulun salonun, 75. Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu gösterimde, Atatürk'ün hayatı anlatıldı.

10 Kasımla ilgili okullarda yapılan şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeler verilmesiyle program sona erdi.

Pazaryeri

Anma etkinlikleri kapsamında, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Konuşmaların ardından Atatürk ve 10 Kasım ile ilgili şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

Törene, Pazaryeri Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Meslek Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.