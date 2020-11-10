Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Tire ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tire Cumhuriyet Başşavcı Vekili Burhan Mutlu, AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, MHP Tire İlçe Başkanı Arif Demirkan, CHP Tire İlçe Başkanı Hakan Şenoyar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Programda ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Saat 09.05'te Türk bayrağı yarıya indirilirken, sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Atatürk konulu şiir ve kompozisyonlar okundu. Anma programı, Tire 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu Atatürk oratoryosu ile sona erdi.
- Kaynak: AA
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