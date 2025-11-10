Büyükada'da Atatürk İçin Saygı Zinciri Oluşturuldu - Son Dakika
Büyükada'da Atatürk İçin Saygı Zinciri Oluşturuldu

10.11.2025 14:23
Büyükada Atatürk Meydanı'nda vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 87. yılında saygıyla andı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlik gerçekleştirildi.

(İSTANBUL) - Büyükada Atatürk Meydanı'nda el ele vererek "saygı zinciri" oluşturan vatandaşlar, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 87'nci yılında saygı, minnet ve özlemle andı.

Adalar'da vatandaşlar, bugün sabahın erken saatlerinde Büyükada Atatürk Meydanı'nda el ele vererek Atatürk için "saygı zinciri" oluşturdu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise hayat bir dakikalığına durdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Büstü'ne çelenkler sunuldu.

Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat da eşi Yüksel Akpolat, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye personeli ve kreş öğrencileriyle birlikte törene katıldı.

Program kapsamında Atatürk'ün kurucusu olduğu Büyükada Anadolu Kulübü'nde bugün saat 18.00'de düzenlenecek etkinlikte, sanatçılar Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirecek.

Kaynak: ANKA
Büyükada'da Atatürk İçin Saygı Zinciri Oluşturuldu
