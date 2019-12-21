BÜYÜKADA'DA İSPARK'A AİT AHIR DA TEMİZLENİYOR - Son Dakika

Adalar
'da 3 ay süre boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulması kararı sonrası Büyükada'da İSPARK'a ait 140 fayton, 700 at kapasiteli ahırda temizlik çalışması başlatıldı. Öğle saatlerinde ahıra gelen ekipler ahırın dış bölümünü temizlemeye başladı. Ruam hastalığı sonrası İstanbul
Valiliği'nin aldığı kararla birlikte atlar ahırlara çekilirken, kaçak ahırların tespit edilip yıkılması bekleniyor.
Görüntü Dökümü
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-Ekiplerin temizlik çalışması
-İSPARK ahırından genel görüntüler
-Muhabir anonsları (Semih Çalışkan)
-Detay görüntüler
- İstanbul