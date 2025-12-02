Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu

Büyükçekmece Adliyesi\'nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu
02.12.2025 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece Adliyesi'nde milyonluk vurgun ortaya çıktı. Adliyenin Emanet Bürosu'nda görevli zimmet memurunun bürodaki 50 kilogram gümüş ile 25 kilogram altını usulsüz şekilde alarak İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüpheli ise gözaltına alındı.

Bu da oldu, Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu, görevli zimmet memur tarafından soyuldu. Zimmet memuru, 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altını çalarak İngiltere'ye kaçtı.

İŞE GELMEMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Olay, 1 Aralık 2025'te Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği Cumhuriyet Savcısı'na bildirildi.

KASA TAMTAKIR BULUNDU

Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcısı, görevlilerle beraber, emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırdı. Yapılan aramada kasaların içinin boş olduğu belirlendi.

Bunun üzerine yapılan kapsamlı araştırmada, çeşitli soruşturma ve kovuşturmalarda dosyalara ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edildi.

19 KASIM'DA YURTDIŞINA KAÇMIŞ

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla zimmet görevlileri Erdal T. ve diğer şüpheli Kemal D. hakkında yakalama kararı verildi. Yapılan araştırmada zimmet memuru Erdal T.'nin 19 Kasım 2025 tarihi saat 08.22 sıralarında eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi.

Diğer şüpheli Kemal D. ise bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil bütün personelin ifadesi alınarak, evlerinde arama yapıldı. Ancak yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde emanet büroda inceleme devam ederken, şüpheli Kemal D. hakkında ek gözaltı kararı verildi.

Öte yandan şüpheli Erdal T.'nin Whatsapp uygulamasında arkadaşlarına, "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" diye yazdığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, İngiltere, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Gümüş, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 3475082Ak 3475082Ak:
    gümüşü neden ağırlık yapmiski yanında . 9 3 Yanıtla
    Haydar Ali Haydar Ali:
    şüpheli İngiltere'ye kaçmış fakat malları dışarıya çıkaramaz ülke içinde satmıştır. 1 0
    Haydar Ali Haydar Ali:
    gümüşü altını yurt dışına çıkaramaz yurt içinde satmıştır ondan sonra İngiltere'ye gitmiştir. 0 0
    Veli GÖLE Veli GÖLE:
    50 kilo gümüş 3_4 milyon yapar adam zaten satmış. Yük edecek birşey de yok 0 0
  • Haydar Ali Haydar Ali:
    İngiltere diyince aklıma, çok şeyler geliyor, bunun altında acabaa demeden edemiyorum! 4 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    yok anlamadigim yurt disina okadar altinla nasil gidebilmiş 1 1 Yanıtla
  • Yasin Kahriman Yasin Kahriman:
    Bu ne sorumsuzluk.Devlette denetim mekanizmasi yok mu.Kimlilir diger depolarda durumlar nasil.Vah halimize...Hala Ingilteredeyse paket edilip getirilir sıkıntı olmaz 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversitelilerin izlediği belediye meclis toplantısı karıştı Üniversitelilerin izlediği belediye meclis toplantısı karıştı
Elektrikli skuter yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Elektrikli skuter yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Sürücü belgeleriyle ilgili önemli karar AYM o düzenlemeyi iptal etti Sürücü belgeleriyle ilgili önemli karar! AYM o düzenlemeyi iptal etti
Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı 2 genç feci şekilde can verdi Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı! 2 genç feci şekilde can verdi
Baba-oğul kavgasında kan aktı Biri hastanede yaşam savaşı veriyor Baba-oğul kavgasında kan aktı! Biri hastanede yaşam savaşı veriyor
Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti Merkez Bankası zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti

22:33
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK’ye sevk edildi
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK'ye sevk edildi
21:56
Sadettin Saran’ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi
Sadettin Saran'ın bir çağrısı yetti: Fenerbahçe derbi haftasında paraya para demedi
21:11
AK Partili Çelik’ten Barzani’nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama
AK Partili Çelik'ten Barzani'nin uzun namlulu peşmergeleri ile ilgili açıklama
21:00
Utanmadan kayda da aldılar Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti
Utanmadan kayda da aldılar! Öğrencilerin öğretmene yaptıkları pes dedirtti
20:39
“İmamoğlu duruşması TRT’de yayınlansın“ önergesi TBMM’de reddedildi
"İmamoğlu duruşması TRT'de yayınlansın" önergesi TBMM'de reddedildi
09:59
Bursa’nın Yeni Lezzeti: Siyah Tahinli Pide
Bursa'nın Yeni Lezzeti: Siyah Tahinli Pide
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2025 22:49:44. #7.13#
SON DAKİKA: Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük vurgun, adli emanet kasası soyuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.