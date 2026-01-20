Büyükçekmece'de Hırsızlık: Anne Kızıyla Yakalandı - Son Dakika
Büyükçekmece'de Hırsızlık: Anne Kızıyla Yakalandı

20.01.2026 13:24
İstanbul'da 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan anne, 7 yaşındaki kızıyla yakalandı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 7 yaşındaki kızıyla birlikte bir eve girerek 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan kadın yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Kasım 2025 tarihinde Esenyurt Zafer Mahallesi'nde bulunan iki farklı ikamette hırsızlık olayı yaşandı. İlk olayda bir adresten 6 bin 500 TL, 1 adet altın yüzük, 1 adet gümüş yüzük ve 1 gram altın çalındı. Aynı gün yine Zafer Mahallesi'nde başka bir adresten yaklaşık 20 bin TL değerinde elektronik eşya çalındı.

Bir diğer hırsızlık olayı ise 16 Ocak 2026 tarihinde Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'nde meydana geldi. Müştekinin beyanına göre, ikametten yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalındı. İhbar üzerine hırsızlık olayına karışan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Amirliği ile Teknik Takip Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalarda, 25 yaşındaki Nurcan G. ile 7 yaşındaki kızı M.Ç., yakalandı. Şüpheliler, Büyükçekmece'de üçüncü olayı gerçekleştirdikleri sırada suçüstü yakalanırken, üzerlerinde yapılan aramada çalınan ziynet eşyalarının tamamı ele geçirildi. Yaşı küçük olan M.Ç., savcılık talimatıyla Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edilerek kimlik tespitinin ardından avukatına teslim edildi. Şüphelilerden 76 suç kaydı olduğu öğrenilen anne Nurcan G. ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Nurcan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

