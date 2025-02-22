Büyükçekmece'de Kartpostallık Kar Manzarası

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul'da aralıklarla etkisini artırarak devam eden kar yağışı, Büyükçekmece'de kartpostalları aratamayacak görüntülere sahne oldu.

İstanbul'da aralıklarla etkisini arttırarak devam eden kar yağışı, şehri bembeyaz bir örtüye büründü. Büyükçekmece'de ortaya çıkan manzara ise kartpostalları aratmayacak cinstendi. Her kar yağışında olduğu gibi karın tadını bu yıl da en çok çocuklar çıkardı. Sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle sahillere ve parklara akın eden çocuklar kar topu oynayıp, kardan adam yaptı. Kimileri de mahalle ve sokaklarda naylon poşetlerle kayarak, kar yağışını eğlenceye çevirdi.

Vatandaşlar akın etti

Hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, Büyükçekmece sahil ve parklarına akın ederek kartpostalları aratmayacak güzellikleri aileleri ile birlikte yaşadı.