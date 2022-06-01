Büyükçekmece'de otomobil otobüs durağındaki öğrencileri arasına daldı: 1 öldü 8 yaralı - Son Dakika
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Büyükçekmece'de otomobil otobüs durağındaki öğrencileri arasına daldı: 1 öldü 8 yaralı

01.06.2022 17:29

Büyükçekmece'de otomobil otobüs durağındaki öğrencileri arasına daldı: 1 öldü 8 yaralıİSTANBUL Büyükçekmece'de otomobil, otobüs durağından bekleyen öğrencilerin arasına daldı.

Büyükçekmece'de otomobil otobüs durağındaki öğrencileri arasına daldı: 1 öldü 8 yaralı

İSTANBUL Büyükçekmece'de otomobil, otobüs durağından bekleyen öğrencilerin arasına daldı. Olayda 1 öğrenci hayatını kaybederken, 4 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay E-5 Kumburgaz mevkii Beylikdüzü istikametinde yaşandı. İddiaya göre önündeki otobüsü sağ şeritten geçmek isteyen 309 HK 225 plakalı otomobil sürücüsü, durakta otobüs bekleyen lise öğrencilerinin arasına daldı. Öğrencilere çarpan ve takla atan otomobil, toprak alana uçtu. Kazada 1 öğrenci hayatını kaybederken, ilk belirlemelere göre 4 öğrenci de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden öğrencinin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.

Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Büyükçekmece'de otomobil otobüs durağındaki öğrencileri arasına daldı: 1 öldü 8 yaralı
Büyükçekmece'de otomobil otobüs durağındaki öğrencileri arasına daldı: 1 öldü 8 yaralı
Büyükçekmece'de otomobil otobüs durağındaki öğrencileri arasına daldı: 1 öldü 8 yaralı
Büyükçekmece'de otomobil otobüs durağındaki öğrencileri arasına daldı: 1 öldü 8 yaralı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükçekmece'de otomobil otobüs durağındaki öğrencileri arasına daldı: 1 öldü 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Büyükçekmece'de otomobil otobüs durağındaki öğrencileri arasına daldı: 1 öldü 8 yaralı - Son Dakika
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