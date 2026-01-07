Büyükçekmece\'de Trafo Patladı, 2 İşçi Yaralandı

İstanbul Büyükçekmece'de bir okulun önünde bulunan elektrik trafosunda yapılan çalışma sırasında patlama yaşandı. Trafoda çalışan 2 BEDAŞ işçisi yaralandı.

Olay, Büyükçekmece ilçesi Mimaroba Mahallesi'nde bulunan bir trafoda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir ilkokulun önünde bulunan ve mahalleye dağıtım yapan trafodaki arıza için içeri giren 2 işçinin çalışması sırasında patlama sesi duyuldu. Sesi duyan vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Vücutlarında yanıklar oluşan 2 BEDAŞ işçisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, olay sonrası bölgede elektrik kesintileri yaşandı. - İSTANBUL