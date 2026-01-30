Büyükelçi Colakovic \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Colakovic, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Colakovic, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Colakovic, "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesine oy verdi.

Colakovic, "Haber"de Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", ?????"Günlük Hayat" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" adlı fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların etkileyici olduğunu ve en iyisini seçmekte zorlandığını dile getiren Colakovic, "Benim için fotoğraf, sadece bir fotoğraf değil, aynı zamanda o an dünyayı nasıl gördüğümüzdür." dedi.

Colakovic, "Gazze: Açlık" kategorisinde insanların korkunç bir durum içinde olduğuna ve acılarının fotoğrafla yansıtıldığına değindi.

"Umut" adlı fotoğrafta Gazzeli adamın elinde güvercin tuttuğunu ve güvercinin barışın sembolü olduğunu belirten Colakovic, "Barışa ihtiyacı olan sadece Gazze değil, şu anda tüm dünyamız. Fotoğrafları çok etkileyici ve çok ilginç buldum." dedi.

Colakovic, fotoğraf sanatına ilgi ve saygı duyan biri olduğunu kaydederek, daha önce çektiği bir fotoğrafın iki hafta boyunca New York'ta Birleşmiş Milletler salonunda sergilendiğini ve bunun kendisi için bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.