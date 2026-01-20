Büyükelçi Saygılı'dan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım - Son Dakika
Büyükelçi Saygılı'dan 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katılım

20.01.2026 16:34
Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Saygılı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğrafları inceledi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Saygılı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafına oy veren Saygılı, "Portre" kategorisinde Gerald Anderson'un "Yüz aynası" başlıklı fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafına oy veren Saygılı, "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat"ta ise Deniz Kalaycı'nın "Mır mır mır" karesini oyladı.

Saygılı, yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen fotoğraf oylamasından dolayı AA'yı tebrik ettiğini söyledi.

AA'yı dünyanın her yerinden gelişmeleri takip etmesiyle bildiğini belirten Saygılı, şöyle konuştu:

"Bunları yapan kameraman, foto muhabiri arkadaşlar, aynı zamanda sanatçı kimliklerini de ortaya koyuyorlar. Fotoğraf sanat alanlarından bir tanesi, o anlamda çok başarılı çalışmalar var. Çoğunu alın, bastırın, odanızda sanat eseri olarak sergileyin. Böyle bir ajansımız olduğu için de hem Türk büyükelçisi olarak hem de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gurur duyuyorum."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

