Son Dakika Haberleri: Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Adanaspor: 1
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Adanaspor: 1

7 dakika önce

Bu sonuçla Erzurumspor puanını 7'ye yükseltirken, Adanaspor 5 puanda kaldı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2 - Adanaspor: 1, System.String[]

Bu sonuçla Erzurumspor puanını 7'ye yükseltirken, Adanaspor 5 puanda kaldı.


Stat: Erzurum Kazım Karabekir


Hakemler: Mert Güzenge, Kemal Mavi, Murat Altan


Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 45 3 Murat Uçar), Gökhan Kardeş (Dk. 10 Yusuf Emre Gültekin), Hasan Hatipoğlu (Dk. 78 Hasan Ayaroğlu), Mücahit Albayrak, İbrahim Akdağ, Osman Çelik, Rashad Muhammed, Obertan, Hamroun, Pote


Adanaspor: Karacic, Marvin Sinan Büyüksakarya, Veli Kızılkaya, Diniz, Enes Yasin Akyol, Hakan Barış (Dk. 63 Utku Şen), Bagayoko, Okan Adil Kurt (Dk. 46 Eren Keleş), Roni (Dk. 71 Arabidze), Furkan Özçal, Eze


Goller: Dk. 15 Veli Kızılkaya (Adanaspor), Dk. 41 Pote, Dk. 48 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)


Sarı kartlar: Dk. 18 Eze, Dk. 23 Roni, Dk. 52 İrfan Can Eğribayat (yedek kulübesinde), Dk. 62 Hakan Barış, Dk. 81 Bagayoko, Dk. 90 4 Diniz (Adanaspor), Dk. 23 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 68 Sehic, Dk 90 4 Rashad Muhammed (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Yusuf Emre Gültekin, Murat Uçar, Adanaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:30 
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