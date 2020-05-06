Büyükşehir Belediyesi, esnafa 15 bin 500 gıda kolisi dağıttı - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi, esnafa 15 bin 500 gıda kolisi dağıttı

6 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana etkilerini gösteren korona virüs salgını sürecinde ekonomik olarak zor durumda kalan Mersin esnafına nefes aldırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, esnafa 15 bin 500 gıda kolisi dağıttı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana etkilerini gösteren korona virüs salgını sürecinde ekonomik olarak zor durumda kalan Mersin esnafına nefes aldırmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 7 ilçede 15 bin 500 esnafa gıda kolisi dağıtan Büyükşehir Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda bu desteğine devam edecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, korona virüs salgını nedeniyle ekonomik olarak darda kalan esnafına nefes aldırmak için çalışmalar devam ediyor. Akdeniz, Yenişehir, Mezitli, Tarsus, Toroslar, Silifke ve Erdemli'deki esnafa bugüne kadar toplam 15 bin 500 gıda kolisi dağıtan belediye, bu hizmetini gelen talepler doğrultusunda Anamur'dan Tarsus'a kadar tüm ilçelerde, maddi ve manevi zorda olan esnaf için sürdürüyor.

Erdemli esnafına bin 500 gıda kolisi ulaştırıldı

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesiyle hazırlanan ve dağıtıma hazır hale getirilen gıda kolileri, virüs tehdidinin her anlamda zor günler yaşattığı bu günlerde vatandaşlara destek oluyor. Korona virüsün kent canlılığında önemli yeri olan esnafı da vurmasıyla Büyükşehir Belediyesi, gıda kolilerini hem merkezdeki hem de ilçelerdeki esnaf için hazır hale getirdi. Bu çerçevede, Erdemli Madeni Sanatkarlar Odasına 400 adet, Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 500 adet, Erdemli Şoförler ve Otomobilciler Odasına 400 adet ve Tömük Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 200 adet olmak üzere toplam bin 500 adet gıda kolisi, oda yetkililerinin belirlediği ihtiyaç listesine göre sahiplerine ulaştırıldı. Dağıtıma Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ da katıldı.

Oda başkanları zor durumdaki esnaf için ihtiyaç listesi oluşturdu

Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Metik, korona virüs nedeniyle maddi ve manevi anlamda esnafın yanında olarak, sorunlarına çözüm getirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Korona virüsten dolayı bazı esnafımız işyeri kapatmak mecburiyetinde kaldı. Erdemli Esnaf ve Sanatkarlar Odası için Büyükşehir'den 500 adet gıda kolimiz geldi. Günlük 100 kişiye dağıtacağız" dedi.

Erdemli Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Erdoğan da toplam 750 üyelerinin neredeyse yarısının dükkan kapatmak zorunda kaldığını vurgulayarak, "Esnafımız, dükkanlarının kapanmasını tabi ki istemiyor. Bunu aşmak için belediyemize talepte bulunduk. En az 400 esnafımız için yardım talep ettik. Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun, bize bu yardımı gönderdi" diye konuştu.

Yıllardır otomobil sanayinde boya ustası olarak çalışan esnaf Aziz Koğa ise Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gıda yardımından yararlandık. Sosyal olarak her türlü hizmetlerinden razıyız" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 7 yıldır sanayide lastikçi olarak hizmet verdiğini belirten dükkan sahibi Hakan Ulukuş da "Ramazan ayında erzak yardımı yaptığı için Vahap Başkana teşekkür ediyoruz. İki ihtiyaç sahibi elemanım var, onlara vereceğim" dedi.

Silifke'deki esnafa bin 500 koli ulaştırıldı

Büyükşehir Belediyesi, Silifke ilçesindeki esnafa da toplam bin 500 gıda kolisi ulaştırdı. Silifke Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 730 adet, Silifke Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasına 447 adet, Silifke Minibüsçüler Esnaf Odasına 323 adet olmak üzere toplam bin 500 adet gıda kolisi yardımında bulunuldu. Gıda kolisi dağıtımına Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke Koordinatörü Ersin Servi, Silifke Esnaf Odası Başkanı Uçal Mavili ile Silifke Minibüsçüler Odası Başkanı Yılmaz Kaya katıldı. - MERSİN

Silifke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 10:17 Kaynak: İHA


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