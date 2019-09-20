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Büyükşehir-üniversite bütünleşecek

1 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, şehir-üniversite bütünleşmesi noktasında Ordu Üniversitesi ile önemli iş birlikleri yapacaklarını açıkladı.

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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, şehir-üniversite bütünleşmesi noktasında Ordu Üniversitesi ile önemli iş birlikleri yapacaklarını açıkladı.


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak şehir-üniversite bütünleşmesi noktasında Ordu Üniversitesi ile önemli iş birlikleri yapmayı düşünmekteyiz. Gerçekleştireceğimiz sosyal, kültürel ve ekonomik projeler ile ilimizi daha iyi seviyelere taşıyacağımıza inanıyorum. Bu düşüncelerle Ordu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ali Akdoğan'a yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.


Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Hilmi Güler, Ordu için önemli bir imkan ve ilimizin yetiştirdiği önemli bir değerdir. Kendilerinin tecrübeleri ve bilgi birikimlerinden faydalanarak onlarla iş birliği, dayanışma ve fikir alışverişi yaparak üniversitemizi ve şehrimizi çok daha ileri seviyelere taşıyacağımıza inancım tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, kendilerine şükranlarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum" diye konuştu. - ORDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:30 Kaynak: İHA
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