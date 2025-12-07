Buz Pateni Yarışması Tekirdağ'da Tamamlandı - Son Dakika
Spor

Buz Pateni Yarışması Tekirdağ'da Tamamlandı

Buz Pateni Yarışması Tekirdağ\'da Tamamlandı
07.12.2025 15:16
Tekirdağ'da düzenlenen Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması sona erdi, 183 sporcu mücadele etti.

Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması müsabakaları Tekirdağ'da sona erdi.

Süleymanpaşa Olimpik Buz Sporları Salonu'nda Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen organizasyona Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan 19 kulüpten 183 sporcu katıldı. Üç gün süren yarışlar, 5 farklı kategoride yapıldı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Dilek Kocaman, sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini belirterek dereceye giren sporcuları tebrik etti.

Yarışmada dereceye girenler sporcular şöyle: :

Chicks-1 Erkekler kategorisinde

1. Oytun Şimşek

2. Kerem Örkmez

Chicks-1 Kadınlar kategorisinde

1. Zeynep Yağmur Yılmaz

2. Gülce Beren Yılmaz

3. Ala Victoria Aksulu

Chicks-2 Erkekler kategorisinde

1. Emir Özdemir

2. Alp Gedikli

Chicks-2 Kadınlar kategorisinde

1. Alize Karadeniz

2. Meryem Mina Koyutürk

3. Pelin İpekçiler

Cubs-1 Erkekler kategorisinde

1. Tuna Ertürk

2. Kuzey Sarvan

3. Ali Kocaman

Cubs-1 Kadınlar kategorisinde

1. Aylin Leyla Osma

2. Lara Konyar

3. Yasemin Karadağ

Cubs-2 Kadınlar kategorisinde

1. Sevval Sarım

2. Alya Beyaz

3. Elif İpek Özyıldırım

Cubs-2 Erkekler kategorisinde

1. Çınar Asaf Özyılmaz

2. Yusuf Aden Seylig

3. Aras Sancar

Pre - Novıce Erkekler kategorisi

1. Aleksandr Vesly

2. Alparslan Kerem Kuş

3. Deniz Kavak

Pre - Novıce Kadınlar kategorisi

1. Ela Valeria Aksulu

2. İlayda Özcan

3. Melis Aşkın

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Buz Pateni Yarışması Tekirdağ'da Tamamlandı - Son Dakika

