Buz Pateni Yarışması Tekirdağ\'da Tamamlandı

Artistik Buz Pateni 1. Bölge Yarışması müsabakaları Tekirdağ'da sona erdi.
Süleymanpaşa Olimpik Buz Sporları Salonu'nda Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen organizasyona Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Bursa'dan 19 kulüpten 183 sporcu katıldı. Üç gün süren yarışlar, 5 farklı kategoride yapıldı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Dilek Kocaman, sporcuların kıyasıya mücadele ettiğini belirterek dereceye giren sporcuları tebrik etti.
Yarışmada dereceye girenler sporcular şöyle: :
Chicks-1 Erkekler kategorisinde
1. Oytun Şimşek
2. Kerem Örkmez
Chicks-1 Kadınlar kategorisinde
1. Zeynep Yağmur Yılmaz
2. Gülce Beren Yılmaz
3. Ala Victoria Aksulu
Chicks-2 Erkekler kategorisinde
1. Emir Özdemir
2. Alp Gedikli
Chicks-2 Kadınlar kategorisinde
1. Alize Karadeniz
2. Meryem Mina Koyutürk
3. Pelin İpekçiler
Cubs-1 Erkekler kategorisinde
1. Tuna Ertürk
2. Kuzey Sarvan
3. Ali Kocaman
Cubs-1 Kadınlar kategorisinde
1. Aylin Leyla Osma
2. Lara Konyar
3. Yasemin Karadağ
Cubs-2 Kadınlar kategorisinde
1. Sevval Sarım
2. Alya Beyaz
3. Elif İpek Özyıldırım
Cubs-2 Erkekler kategorisinde
1. Çınar Asaf Özyılmaz
2. Yusuf Aden Seylig
3. Aras Sancar
Pre - Novıce Erkekler kategorisi
1. Aleksandr Vesly
2. Alparslan Kerem Kuş
3. Deniz Kavak
Pre - Novıce Kadınlar kategorisi
1. Ela Valeria Aksulu
2. İlayda Özcan
3. Melis Aşkın
