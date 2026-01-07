BYD Türkiye'ye 3 Ödül Birden - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

BYD Türkiye'ye 3 Ödül Birden

07.01.2026 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BYD Türkiye, ODMD Ödülleri'nde en hızlı büyüyen marka ve en iyi basın lansmanı ödüllerini kazandı.

BYD Türkiye, "Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Satış ve İletişim Ödülleri-2025 Gladyatörleri" töreninde "Yılın En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın Radyo Uygulaması" ödüllerine layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektöründe satış ve iletişim alanındaki başarılı projelerin ödüllendirildiği törende BYD Türkiye, 3 farklı ödülün sahibi oldu.

BYD Türkiye, yüzde yüz elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellerinin satışlarını bir önceki yıla göre en çok artıran marka olarak "2025 Yılının En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası" seçildi.

Şirket, Eylül 2025'te İstanbul Kemerburgaz'da düzenlediği ve Avrupa'da ilk kez Türkiye'de hayata geçirilen "Havada, Karada, Suda" temalı BYD Teknoloji Şovu ile "Yılın Basın Lansmanı" ödülünün sahibi oldu. BYD'nin YANGWANG U8 ve U9 modellerinin DNA'sında yer alan inovasyon vizyonu ve ileri mühendislik kabiliyetlerinin, BYD Türkiye tarafından sıfırdan inşa edilen özel bir alanda sergilendiği etkinlik, otomotiv basınının oylarıyla ödüle layık görüldü.

Ayrıca ODMD Satış ve İletişim Ödülleri-2025 Gladyatörleri Töreni'nde "Yılın Radyo Uygulaması" kategorisinde de ödül kazandı. Jüri oylamasıyla ödüle layık görülen "Kedi mi Bebek mi?" projesi, BYD'nin Canlı Varlık Tespit Sistemi teknolojisini etkili ve çarpıcı bir iletişim diliyle anlatmasıyla dikkati çekti.

Radyo spotunda dinleyici, duyduğu sesin ne olduğunu tahmin etmeye davet edilirken, Canlı Varlık Tespit Sistemi'nin bu tür belirsizlikleri ortadan kaldıran hayati faydası güçlü bir anlatımla vurgulandı. Spot, mesajın net biçimde verildiği "Kedi de olsa, bebek de olsa fark etmez. BYD Canlı Varlık Tespiti fark eder, hayat kurtarır" cümlesiyle tamamlanarak dinleyicilerin hafızasında kalıcı bir etki bıraktı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BYD Türkiye'ye 3 Ödül Birden - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek

13:09
Trump’ın “petrol“ açıklaması Çin’i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık
Trump'ın "petrol" açıklaması Çin'i küplere bindirdi: Bu resmen zorbalık
12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:25:57. #7.11#
SON DAKİKA: BYD Türkiye'ye 3 Ödül Birden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.