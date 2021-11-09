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ByLock'un lisans sahibi David Keynes tahliye edildi - Son Dakika

ByLock'un lisans sahibi David Keynes tahliye edildi

09.11.2021 10:57

ByLock'un lisans sahibi David Keynes tahliye edildi FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Kaynes, 3 Kasım'da yapılan tutukluluk incelemesinde, yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

ByLock'un lisans sahibi David Keynes tahliye edildi

İSTANBUL - FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Kaynes, 3 Kasım'da yapılan tutukluluk incelemesinde, yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

FETÖ silahlı terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi David Keynes hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 17 Aralık 2020 tarihinde yakalama kararı çıkartılmıştı. Keynes, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan görüşmeler sonucunda 9 Haziran'da İstanbul'a gelerek teslim olmuştu. Keynes, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Keynes'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince, 6 Ekim tarihinde başlanmıştı. Keynes'in savunması alan mahkeme, suçunun vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Keynes'in tutukluluk incelemesi 3 Kasım'da gerçekleştirildi. Tutukluğa ilişkin görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme, delillerin büyük oranda toplanmış olması, yurtdışından kendisinin Türkiye'ye gelmesi ve tutuklu kaldığı süre nedeniyle tahliyesine hükmetti. Heyet, Keynes hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 35 sayfalık iddianamede, şüphelinin 15 Kasım 2011 tarihinde ABD'ye gittiği ve buradan Amerikan vatandaşlığı alarak Alpaslan Demir olan ismini David Keynes olarak değiştirdiği kaydedildi. İddianamede, şüphelinin örgütün Işık Evlerine gittiği, evlerde konakladığı, şakirtlik programına alınarak örgütün şakirdi haline geldiği, örgüt içerisinde görevler üstlendiğini, Kütüphane Sorumlusu ve Belletmenlik görevlerinde bulunduğu ve örgütün en önemli yapılanma alanı olan mahrem yapılanmada TSK Mahrem Yapılanmasında Öğretmen (Grup Abisi) konumuna kadar yükseldiği vurgulandı.

Keynes'in yaşadığı olumsuzluklardan örgüt sorumlusunu sorumlu tuttuğunun belirtildiği iddianamede, örgütle ilgili mahrem bilgileri köşe yazarına vermesi üzerine bizzat örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in şüpheli ile görüştüğü, Keynes'in sahip olduğu mahrem bilgilerden dolayı uygun olanaklar sağlanarak Amerika'ya gönderildiği, örgüt elebaşının talimatı ile örgüt içi gizli yazışmalarda kullanılacak kriptolu yazışma programının alan adı kiralanması, Google Markete ve Apple Markete yüklenmesinde şüphelinin kimlik ve kredi kartı bilgilerini kullandırtarak yardımda bulunduğu vurgulandı. İddianamede, şüpheli Keynes'in ByLock programının geliştirici Atalay Candelen'in ortağı ve yetkilisi olduğu Base Bilgi Teknolojileri Limited Şirketinde SGK kaydının yapıldığı anlatıldı.

Şüphelinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde çeşitli ve yoğun şekilde tespit edilen eylemleriyle örgüt ile organik bağ içerisine girip örgüt talimatları doğrultusunda faaliyetlerinin bulunduğuna dair delillerin elde edildiğinin kaydedildiği iddianamede, deliller doğrultusunda şüphelinin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü içerisinde yer aldığı böylelikle 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyeliği' suçunu işlediği yönünde hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli şüphe oluşturacak delil bulunduğu belirtildi. Şüphelinin yurt dışında bulunmakta iken kendi isteğiyle gelmek istediğini ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini dilekçe ile bildirmesi üzerine kendiliğinden Türkiye'ye geldiğinin anlatıldığı iddianamede, alınan ifadesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini beyan ettiği ve bir kısım şahıslarla birlikte örgüt içerisinde faaliyetlerinin olduğunu, örgüt ile bağlantısının bulunduğunu beyan ettiği, beyanında belirtmiş olduğu bir kısım şahısları teşhis ettiği, ByLock programı ile ilgili beyanlarda bulunduğu, bu programla ilgili kişileri teşhis ettiği ve mailine gelen bir kısım Apple Marketten gelen mailleri kendi rızası ile sunduğu, Etkin Pişmanlık Hükümlerinden yararlanmasının yargılama sonucunda mahkemece değerlendirilmesinin gerektiği vurgulandı.

İddianamede, Keynes'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

ByLock'un lisans sahibi David Keynes tahliye edildi
ByLock'un lisans sahibi David Keynes tahliye edildi
ByLock'un lisans sahibi David Keynes tahliye edildi
ByLock'un lisans sahibi David Keynes tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü, David Keynes, Lisans, ByLock, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ByLock'un lisans sahibi David Keynes tahliye edildi - Son Dakika


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