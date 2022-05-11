ÇALDIKLARI KARTLARLA 1 MİLYON LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPTILAR - Son Dakika

GAZİANTEP'te, hırsızlık yaptıkları yerlerde ele geçirdikleri banka ve kredi kartlarıyla alışveriş yaparak 1 milyon liralık haksız kazanç sağlayan şebeke, jandarma operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 7'sine yasa dışı bahis oynadıkları için 450 bin lira da idari para cezası kesildi.

Ev, iş yeri veya araçlarından çalınan kredi kartı ve banka kartlarıyla işlem yapıldığını belirleyen birçok kişi jandarmaya şikayette bulundu. Mağdur vatandaşların ifadelerini alan jandarma ekipleri, banka veya kredi kartı ile yapılan işlemleri takibe aldı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırma sonunda, şüphelilerin hırsızlık yöntemiyle ele geçirdikleri banka ve kredi kartıyla, cep telefonları üzerinden 1 milyon liralık haksız kazanç sağladığını belirledi. Banka veya kredi kartlarıyla işlem yapan 11 şüphelinin kimliğini saptayan polis, savcılık kararıyla adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda; 55 banka ve kredi kartı, 15 sim kart, 12 cep telefonu ile 5 hafıza kartı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin incelemesinde gözaltına alınan şüphelilerden 7'sinin haksız şekilde elde ettikleri paralar ile yasa dışı bahis oynadıkları da saptandı. Bu kişilere yasa dışı bahis oynadıkları için 450 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sorgulamalarının ardından 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması', 'hırsızlık', 'bilişim sistemleri kullanarak nitelikli hırsızlık', 'bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme', 'elektronik haberleşme kanununa muhalefet', 'bilişim sistemine girme', 'bilişim sistemini engelleme, verileri yok etme veya değiştirme' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.