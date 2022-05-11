ÇALDIKLARI KARTLARLA 1 MİLYON LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPTILAR - Son Dakika
Üye Girişi

ÇALDIKLARI KARTLARLA 1 MİLYON LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPTILAR

11.05.2022 11:11

GAZİANTEP'te, hırsızlık yaptıkları yerlerde ele geçirdikleri banka ve kredi kartlarıyla alışveriş yaparak 1 milyon liralık haksız kazanç sağlayan şebeke, jandarma operasyonuyla yakalandı.

GAZİANTEP'te, hırsızlık yaptıkları yerlerde ele geçirdikleri banka ve kredi kartlarıyla alışveriş yaparak 1 milyon liralık haksız kazanç sağlayan şebeke, jandarma operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 11 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 7'sine yasa dışı bahis oynadıkları için 450 bin lira da idari para cezası kesildi.

Ev, iş yeri veya araçlarından çalınan kredi kartı ve banka kartlarıyla işlem yapıldığını belirleyen birçok kişi jandarmaya şikayette bulundu. Mağdur vatandaşların ifadelerini alan jandarma ekipleri, banka veya kredi kartı ile yapılan işlemleri takibe aldı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırma sonunda, şüphelilerin hırsızlık yöntemiyle ele geçirdikleri banka ve kredi kartıyla, cep telefonları üzerinden 1 milyon liralık haksız kazanç sağladığını belirledi. Banka veya kredi kartlarıyla işlem yapan 11 şüphelinin kimliğini saptayan polis, savcılık kararıyla adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda; 55 banka ve kredi kartı, 15 sim kart, 12 cep telefonu ile 5 hafıza kartı ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin incelemesinde gözaltına alınan şüphelilerden 7'sinin haksız şekilde elde ettikleri paralar ile yasa dışı bahis oynadıkları da saptandı. Bu kişilere yasa dışı bahis oynadıkları için 450 bin TL idari para cezası uygulandı.

Sorgulamalarının ardından 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması', 'hırsızlık', 'bilişim sistemleri kullanarak nitelikli hırsızlık', 'bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme', 'elektronik haberleşme kanununa muhalefet', 'bilişim sistemine girme', 'bilişim sistemini engelleme, verileri yok etme veya değiştirme' suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇALDIKLARI KARTLARLA 1 MİLYON LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPTILAR
ÇALDIKLARI KARTLARLA 1 MİLYON LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPTILAR
ÇALDIKLARI KARTLARLA 1 MİLYON LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPTILAR
ÇALDIKLARI KARTLARLA 1 MİLYON LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPTILAR

YORUMLAR
500
İZMİR'DE 52 MİLYON LİRALIK 'KAÇAK SİGARA' BASKINI: 12 GÖZALTI İZMİR'DE 52 MİLYON LİRALIK 'KAÇAK SİGARA' BASKINI: 12 GÖZALTI Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 196 milyon liralık yalın tasarruf Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 196 milyon liralık yalın tasarruf

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇALDIKLARI KARTLARLA 1 MİLYON LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPTILAR - Son Dakika


Son Dakika
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
16:40 Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman: Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 17:21:40. #1.12#
SON DAKİKA: ÇALDIKLARI KARTLARLA 1 MİLYON LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPTILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement