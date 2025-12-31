California\'da doğa yürüyüşü yapan 3 kişi ölü bulundu

ABD'nin California eyaletinde bir dağdaki yürüyüş rotasında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. San Bernardino Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, eyaletin güneyinde yer alan ve yüksekliği 3 bin metreyi aşan Mount Baldy dağında 3 kişi ölü bulundu.

HOLİKEPTORLE BÖLGEYE ULAŞILMAYA ÇALIŞILDI, RÜZGAR ENGEL OLDU

Emniyet yetkilileri, yerel saatle 11.30 sularında bir yürüyüşçüden, arkadaşının 150 metre yükseklikteki bir yamaçtan aşağı yuvarlandığına dair ihbar aldıklarını bildirdi. İhbar eden kişinin cep telefon sinyalinin çektiği bir bölgeden arama yaptığını ve GPS koordinatlarını sağladığını açıklayan polis yetkilileri, helikopterle bölgeye ulaşmaya çalıştıklarını, şiddetli rüzgar nedeniyle iki kere başarısız olduklarını aktardı.

ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILIYOR

Emniyet yetkilileri, bir sağlık çalışanının helikopterle aşağıya indirildiğini ve yerel saatle 19.30 civarında 3 kişinin ölü bulunduğunu açıkladı. Kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişilerin ölüm nedeni araştırılıyor.