Çalışma Meclisi'nin 14. Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Çalışma Meclisi'nin 14. Toplantısı

18.01.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma Meclisi, 'Dijital Dönüşüm' gündemiyle 22 Ocak'ta toplanacak, tüm taraflar katılacak.

Çalışma hayatına ilişkin politikaların belirlenmesi amacıyla tarafları buluşturan Çalışma Meclisi'nin 14. toplantısı "Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm" gündemiyle 22 Ocak'ta yapılacak.

Çalışma hayatına ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirmek, sorun alanlarını belirlemek ve politika önerileri geliştirmek amacıyla tüm tarafları buluşturan önemli bir sosyal diyalog platformu niteliğindeki Çalışma Meclisi, ilk kez 1947 yılında toplandı.

Daha sonra sırasıyla 1954, 1962, 1965, 1971, 1977, 1984, 1992, 2004, 2013, 2015, 2019 ve 2024 yıllarında toplam 13 kez toplanan Çalışma Meclisi'nin 14. toplantısı ise 22 Ocak'ta ATO Congresium'da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımının planlandığı programda, kamu kurum ve kuruluşları, işçi, memur ve işveren konfederasyonları, meslek kuruluşları, sivil toplum temsilcileri ve akademisyenler görüş ve önerilerini dile getirecek.

13. Toplantıda sendikal örgütlenmenin ve istihdamın geleceği konuşulmuştu

13. Çalışma Meclisi, "Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" temasıyla 29-30 Nisan 2024'te düzenlenmişti.

Çalışma Meclisi; "Çalışma Hayatında İnsana Yakışır İş", "Yeşil ve Dijital Dönüşümün İşgücü Piyasasına Etkileri ve Adil Geçiş", "Sendikal Örgütlenmede Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" ile "Toplu Pazarlık Sisteminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları" olmak üzere 4 ana oturumda yapılmıştı.

İşçi, memur ve işveren konfederasyonları, oda ve borsa birlikleri, sivil toplum kuruluşları ile akademisyenler, çalışma hayatına ilişkin istişare ve çözüm önerilerinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Sivil Toplum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çalışma Meclisi'nin 14. Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 11:38:09. #7.11#
SON DAKİKA: Çalışma Meclisi'nin 14. Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.