Çalıştığı inşaatın 11. katından düşen genç işçi toprağa verildi - Son Dakika

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda 11. katta çalışan Bedirhan Y., yere düşerek hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Bedirhan Y.'nin cenaze namazı Hulusi Akar Cami 'nde kılındı. Kılınan namazın ardından talihsiz gencin cenazesi toprağa verildi. Cenaze namazına İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş , Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Kazım Yücel, gencin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ

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