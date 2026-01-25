Çambaşı Kış Festivali Renkli Etkinliklerle Sona Erdi

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen Çambaşı Kış Festivali, iki gün boyunca süren birbirinden renkli etkinliklerle sona erdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi iş birliğinde Çambaşı Yaylası'nda gerçekleştirilen festivalde kayak yarışları, off-road gösterileri ve karda güreş müsabakaları büyük ilgi gördü. Programa Ordu Valisi Muammer Erol, İl Kültür Müdürü Uğur Toparlak, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve mahalle muhtarları katıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçiler, 2 bin rakımlı yaylada hem sporun hem de eğlencenin keyfini çıkardı. Festival kapsamında vatandaşlara patates ve turşu ikram edilirken, sahne alan sanatçılarla birlikte katılımcılar piste inerek gönüllerince eğlendi. Kızakla kayan çocuklar ve aileler renkli görüntüler oluşturdu.

Haber - Kamera: Ahmet BAYRAK/ KABADÜZ (Ordu),