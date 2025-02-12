Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü - Son Dakika
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Dini

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

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Cami açılışı sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önünde duran çocuklardan birinin buz gibi havada ayağında ayakkabısının olmadığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf karesi kısa sürede büyük tepki çekti.

12.02.2025 16:32  Güncelleme: 16:59
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Gaziantep'te Mustafa Doğan İnal ve kardeşleri tarafından yaptırılan caminin açılışında, dikkat çeken bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Açılış törenine katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önünde duran çocuklardan birinin, buz gibi havada ayakkabılarının olmadığı görüldü.

KİMSE ÇOCUĞUN DURUMUNU FARK ETMEDİ

Kısa sürede sosyal medyada yayılan fotoğraf karesi büyük tepki çekerken, birçok kullanıcı çocuğun neden bu halde olduğunu ve yetkililerin bu durumu fark etmemeleri üzerinde eleştirilerde bulundu.

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

BÜTÜN AĞIR TOPLAR ORADAYDI AMA...

Açılış törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Karkamış Kaymakamı Mustafa Babacan ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel katıldı.

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Şahinbey Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Politika, Güncel, Toplum, Cami, Dini, Son Dakika

Son Dakika Dini Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • zurnaci samo Oner:
    işte akp 187 51 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    Olsun camii daha önemli çocuklar bugün üşür yarın ısınır önemli degil 117 86 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Allah sizi.. gozleri var goremiyorlar... akil hep bambaska yerlerde.. gozleri goremez olmus.. 129 15 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    3 tane cocuk var ikisi bitik halde montu corabi bile yok digeri zengin belli herseyi tamtakir dunya adaletsiz Allah bize gene ekmek veriyor 107 7 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    islamiyeti kötülemek için haber yapmayın. fakirler cennete gideceği için kiskaniyorsunuz. görmüyor musunuz en zenginlerimiz bile cennete girmek için lüks degil selafet icinde yasiyorlar ki cennet mujdelensin. ayrıca herkes multeci olmak icin dinsiz gavur memleketlerine degil mekkeye medineye afganistana başvuruyor. cunku islam coğrafyası elhamdulillah dünyanın en gelişmiş teknolojik bölgeleri. çocuklar da terlik giyebilir öyle rahat ediyorlar belki. din iman kuran o çocuğun üşümesinden daha önemli. amin. 33 65 Yanıtla
  • Remzi kaya:
    işte asıl mesele o detayda gerisi reklamasyon din insanların duygusal yönüdür showlarla açılış yapmak marifet degil 75 8 Yanıtla
  • Mahmut Gün:
    Gözleri havada olanın yerdeki terlikten haberi olmaz camii yaptırmak mesele değil ümmeti aç bırakmama mesele Allah'ın her yer mescidi heryerde her şartta namaz kılınır yeter gerçekten shovu birakin 66 10 Yanıtla
  • hamza ak:
    cami yap hayır işle. ama camide anlatılması gereken İNFAKTAN, YETİME, YOKSULA YARDIM ETMEDEN Bİ HABER OL... O ZAMAN O CAMİ BİR İSRAF OLUR. BU DA İSRAF AYETLE HARAM KILINMIŞTIR. 65 8 Yanıtla
  • Kerem saygılı:
    Sayın Fatma Şahin bu durumu farkedip talimat veremez miydi bu çocuk için? 46 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Show zamanı Hiç acımam 36 10 Yanıtla
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