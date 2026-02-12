Cami tuvaletine asılan yazı tartışma yarattı - Son Dakika
Yaşam

Cami tuvaletine asılan yazı tartışma yarattı

Cami tuvaletine asılan yazı tartışma yarattı
12.02.2026 15:53
Ümraniye'deki bir camide 10 TL'lik tuvalet ücreti için IBAN numarası paylaşılması tartışma yarattı. Bazı vatandaşlar, "Transfer ücreti bile daha fazla" diyerek duruma tepki gösterirken bazı vatandaşlar ise nakit para taşımayanlar için kolaylık olduğunu ifade etti.

İstanbul Ümraniye'de bulunan bir camide tuvalet kullanım ücreti olarak belirlenen 10 TL için dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi. Caminin tuvalet bölümüne, nakit para taşımayan vatandaşların ödeme yapabilmesi için IBAN numarasının yer aldığı bir bilgilendirme yazısı asıldı.

NAKDİ OLMAYAN İÇİN IBAN NUMARASI ASTILAR

Asayiş Berkemal'in paylaştığı söz konusu yazıda, tuvalet ücretinin 10 TL olduğu belirtilirken, yanında nakit para bulunmayanların belirtilen IBAN numarasına havale ya da EFT yoluyla ödeme yapabileceği ifade edildi. Uygulama kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"TRANSFER ÜCRETİ DAHA FAZLA" TEPKİSİ

Bazı vatandaşlar, 10 TL'lik bir ödeme için banka transferi yapılmasının pratik olmadığını savundu. Özellikle farklı bankalar arası para transferlerinde oluşabilecek işlem ücretlerine dikkat çeken vatandaşlar, "Transfer ücreti daha fazla değil mi?" diyerek duruma tepki gösterdi.

Öte yandan bazı kullanıcılar ise dijital ödeme imkanının sunulmasını olumlu bulduğunu ifade etti. Konuya ilişkin cami yönetiminden açıklama gelmedi. Yaşanan gelişme, ibadethanelerdeki ücret uygulamaları ve dijital ödeme yöntemlerinin kullanımına dair tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • taşkın karakuş taşkın karakuş:
    su 10 tl atılması 10 tl tuvaletler ücretsiz olmalı 5 1 Yanıtla
  • Vakkas Can Vakkas Can:
    Herşey bir tuaf oldu zaten şaşırdıkmı tabiki hayır 3 0 Yanıtla
  • Oğuz Özen Oğuz Özen:
    camii tuvaletleri ücretsiz olmalı her cuma her Müslüman yardım yapıyor gücü nispetinde çok saçma Bşr uygulama kesinlikle ücretsiz olmalı millet ekmek parası bulamıyor camiilerde tuvaletlere para alınması çok gereksiz ve hak değil ?? 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
