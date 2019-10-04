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Camiler ve Din Görevlileri Haftası

3 saat önce

Şarköy Müftüsü Menderes Karapunar, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kaymakam Kemal Yıldız ve Belediye Başkanı Alpay Var'ı ziyaret etti.

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Şarköy Müftüsü Menderes Karapunar, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Kaymakam Kemal Yıldız ve Belediye Başkanı Alpay Var'ı ziyaret etti.

Müftü Karapunar'a, vaiz Hasan Duran, Merkez Çarşı Camisi İmamı Hatibi Alişah Can, Şarköy Müftülüğü Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen ve diğer cami imam hatipleri eşlik etti.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yapılan ziyaretlerden dolayı memnuniyetini dile getiren Kaymakam Yıldız ve Belediye Başkanı Var, tüm din görevlilerinin haftasını tebrik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:06 Kaynak: AA
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