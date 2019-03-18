Son Dakika Haberleri: Camiye Giren Hırsızlar Suçüstü Yakalandı

Camiye Giren Hırsızlar Suçüstü Yakalandı

26 dakika önce

Sancaktepe'de bir camiye hırsızlık için giren 3 kişi, suçüstü yakalandı.

Camiye Giren Hırsızlar Suçüstü Yakalandı, System.String[]
Sancaktepe'de bir camiye hırsızlık için giren 3 kişi, suçüstü yakalandı.

Osmangazi Mahallesi Genç Osman Caddesi üzerindeki Kocatepe Camisi lojmanlarında elektrik olmadığını fark eden cami görevlileri şarteli kontrol etmek için camiye girince içeriden gelen sesler üzerine etrafı kontrol etmeye başladı.

Bu sırada dışarıda bulunan vatandaşlar cami çatısında iki kişinin olduğunu fark etmesi üzerine durumu cami görevlilerine bildirdi.

Cami etrafında vatandaşların toplanması üzerine paniğe kapılan hırsızlar minareden kubbe kısmına çıkarak kaçmak istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların çevrede yaptıkları kontrollerde cami içerisinde bir kişi yakalandı.

Caminin minaresinde ise iki kişinin daha olduğunu fark eden ekipler, şahısları aşağı inmeleri için uyardı.

Vatandaşların tepkileri nedeniyle minarede bulunan moloz parçalarını aşağı atan şahısları indiremeyen polis ekipleri, olay yerine itfaiye çağırdı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı cami etrafındaki kalabalık uzaklaştırılarak, itfaiye merdiveni yardımıyla iki şahıs ikna edilerek aşağı indirildi.

Gözaltına alınan 3 kişinin üzerinden bir diz üstü bilgisayar, bir miktar bozuk para, kek, meyve suyu ve eldiven çıktı.

Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Sancaktepe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:29 Kaynak: AA

Osmangazi, Sancaktepe, Güncel
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