Son Dakika Haberleri: Cammu Keşmir'de Çatışma

Cammu Keşmir'de Çatışma

1 saat önce

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 4 direnişçinin ölümü üzerine Hindistan karşıtı protestolar düzenlendi.

Cammu Keşmir'de Çatışma, System.String[]
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçleri ile direnişçiler arasında çıkan çatışmada 4 direnişçinin ölümü üzerine Hindistan karşıtı protestolar düzenlendi.

Polis, Pulwama bölgesini kuşatan güvenlik güçleriyle direnişçiler arasında çıkan çatışmada 4 direnişçinin öldüğünü belirtti.

Direnişçilerin öldüğü haberinin duyulmasının ardından gerçekleşen Hindistan yönetimi karşıtı protestoda, emniyet güçlerinin göstericilere bilye atarlar ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu en az 6 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin çatışma sırasında mahalledeki bir evi patlayıcılarla imha ettiğini ve patlamada en az 2 evin de hasar gördüğünü söyledi.

Keşmir sorunu


İngiltere 1947 yılında Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan'la birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.


Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:09 Kaynak: AA

Pakistan, Hindistan, Dünya
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