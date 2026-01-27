Can Koç: 'Galatasaray Bir Hayaldir' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Can Koç: 'Galatasaray Bir Hayaldir'

Can Koç: \'Galatasaray Bir Hayaldir\'
27.01.2026 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'a transfer olan Can Koç, sarı-kırmızılı formayı giymenin gururunu yaşıyor.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Can Koç, "Galatasaray benim için bir hayaldi. İlk başta Galatasaray'a gelmeyi hiç beklemiyordum. Galatasaray'da olmak bana harika hissettiriyor. Bir hayalin içinde yaşıyor gibiyim. Sarı-kırmızılı formayı giydiğim için çok ama çok gururluyum" dedi.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Can Koç, sarı-kırmızılı kulübün uygulaması olan GSPlus'a açıklamalarda bulundu. Transferi ve takıma adaptosyon sürecine ilişkin konuşan Can, "12 Haziran 2025'te Galatasaray'a transfer oldum. Açıkçası buraya geleceğimi beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu. Tabii ki büyük bir kulübe geldiğim için adaptasyon sürecim ilk başta zordu ama sonrasında alıştım. Takım arkadaşlarımdan ve abimden birçok şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Şu an çok iyiyim, keyfim oldukça yerinde diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray benim için bir hayaldi"

Sarı-kırmızılı formayı giydiği için çok gururlu olduğunu belirten Can, "Galatasaray benim için bir hayaldi. İlk başta Galatasaray'a gelmeyi hiç beklemiyordum. Sürpriz oldu benim için. İyi ki de oldu, çok güzel oldu. Galatasaray'da olmak bana harika hissettiriyor. Bir hayalin içinde yaşıyor gibiyim. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için çok heyecanlıydım. Sarı-kırmızılı formayı giydiğim için çok ama çok gururluyum" diye konuştu.

Can Koç, voleybolun hayatının en önemli parçası olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Voleybol dışında sadece futbola ilgim var. Futbol oynamayı değil, maçları izlemeyi seviyorum" dedi.

"Lakabım Keşanlı Patry"

Aynı pozisyonda forma giydiği takım arkadaşı Jean Patry hakkında konuşan 22 yaşındaki oyuncu, "Jean Patry hakkında birçok şey söyleyebilirim. Özetlemem gerekirse ondan çok şey öğreniyorum. Ona sürekli soru soruyorum. Bir şey sorduğum zaman beni hiç geri çevirmiyor ve öğretmeye çalışıyor. İdmanlarda da sürekli gözüm üstünde. Lakabım da Keşanlı Patry. Bu lakabı ben taktım aslında. Aramızda komik diyaloglar da geçiyor. Sezon başında bir muhabbetimiz olmuştu. Ben ona 'Jean abi' diyorum o da bana 'Can abi' diye cevap veriyor. Böyle ufak tefek şakalar aramızda dönüyor. Kendisini çok seviyorum" şeklinde konuştu.

"Karşı takımın yerinde olmak istemezdim"

Yardım etmeyi seven bir kişiliğe sahip olmasıyla ilgili ise Can, taraftarlara da mesaj vererek şunları söyledi:

"Her an herkese mental anlamda yardım ediyorum. Yardım etmeyi seviyorum diyebilirim. Yeri geldiği zaman arkadaşlarım ve takımım için elimden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyorum. Açıkçası ben böyle bir karaktere sahibim. Elimden geleni her zaman yapmak isterim. Geldiğim günden beri taraftarların bana gösterdikleri ilgiye minnettarım. Çok güzel mesajlar alıyorum. Ben de onları çok seviyorum. Maçlarımıza gelmelerini bekliyorum. Düşünsenize bir gün Burhan Felek full çekiyor, salon dopdolu aynı futbol maçı gibi. Bunu görmeyi çok isterim. Hayal etmesi bile çok güzel, karşı takımın yerinde olmak istemezdim. Böyle bir salonda maça çıkmayı, bunu görebilmeyi çok isterim." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Can Koç: 'Galatasaray Bir Hayaldir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
Ankara’da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza Ankara'da trafikte drift atan 2 sürücüye ibretlik ceza
Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar Hastanede 2 günlük bebeklerinin acı haberini aldılar
Sergen Yalçın’ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik Sergen Yalçın'ın büyük hayal kırıklığı: Onun sıkıntısını çektik
ABD’deki tarihi kar fırtınası ekonomiyi sarsıyor: Zarar 115 milyar doları bulabilir ABD'deki tarihi kar fırtınası ekonomiyi sarsıyor: Zarar 115 milyar doları bulabilir
Abdullah Avcı Süper Lig’e geri dönüş hazırlığında Ünlü ismin yerine geçecek Abdullah Avcı Süper Lig'e geri dönüş hazırlığında! Ünlü ismin yerine geçecek
Şanlıurfa’da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı Şanlıurfa'da 5 günlük gösteri ve yürüyüş yasağı

19:47
Sigara yasağı genişliyor Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
Sigara yasağı genişliyor! Özellikle iki yer, ortalığı karıştıracak
18:31
Samsun’daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
Samsun'daki tüm ormanları sardı, temas edende alerjiye yol açtı
18:22
İran’dan Trump’a gövde gösterisi Hürmüz Boğazı’nda askeri tatbikat yapılacak
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak
18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
18:06
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:32
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 20:08:59. #7.11#
SON DAKİKA: Can Koç: 'Galatasaray Bir Hayaldir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.