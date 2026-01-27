Can Koç: \'Galatasaray Bir Hayaldir\'

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Can Koç, "Galatasaray benim için bir hayaldi. İlk başta Galatasaray'a gelmeyi hiç beklemiyordum. Galatasaray'da olmak bana harika hissettiriyor. Bir hayalin içinde yaşıyor gibiyim. Sarı-kırmızılı formayı giydiğim için çok ama çok gururluyum" dedi.

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Can Koç, sarı-kırmızılı kulübün uygulaması olan GSPlus'a açıklamalarda bulundu. Transferi ve takıma adaptosyon sürecine ilişkin konuşan Can, "12 Haziran 2025'te Galatasaray'a transfer oldum. Açıkçası buraya geleceğimi beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu. Tabii ki büyük bir kulübe geldiğim için adaptasyon sürecim ilk başta zordu ama sonrasında alıştım. Takım arkadaşlarımdan ve abimden birçok şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Şu an çok iyiyim, keyfim oldukça yerinde diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray benim için bir hayaldi"

Sarı-kırmızılı formayı giydiği için çok gururlu olduğunu belirten Can, "Galatasaray benim için bir hayaldi. İlk başta Galatasaray'a gelmeyi hiç beklemiyordum. Sürpriz oldu benim için. İyi ki de oldu, çok güzel oldu. Galatasaray'da olmak bana harika hissettiriyor. Bir hayalin içinde yaşıyor gibiyim. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım için çok heyecanlıydım. Sarı-kırmızılı formayı giydiğim için çok ama çok gururluyum" diye konuştu.

Can Koç, voleybolun hayatının en önemli parçası olduğunu da sözlerine ekleyerek, "Voleybol dışında sadece futbola ilgim var. Futbol oynamayı değil, maçları izlemeyi seviyorum" dedi.

"Lakabım Keşanlı Patry"

Aynı pozisyonda forma giydiği takım arkadaşı Jean Patry hakkında konuşan 22 yaşındaki oyuncu, "Jean Patry hakkında birçok şey söyleyebilirim. Özetlemem gerekirse ondan çok şey öğreniyorum. Ona sürekli soru soruyorum. Bir şey sorduğum zaman beni hiç geri çevirmiyor ve öğretmeye çalışıyor. İdmanlarda da sürekli gözüm üstünde. Lakabım da Keşanlı Patry. Bu lakabı ben taktım aslında. Aramızda komik diyaloglar da geçiyor. Sezon başında bir muhabbetimiz olmuştu. Ben ona 'Jean abi' diyorum o da bana 'Can abi' diye cevap veriyor. Böyle ufak tefek şakalar aramızda dönüyor. Kendisini çok seviyorum" şeklinde konuştu.

"Karşı takımın yerinde olmak istemezdim"

Yardım etmeyi seven bir kişiliğe sahip olmasıyla ilgili ise Can, taraftarlara da mesaj vererek şunları söyledi:

"Her an herkese mental anlamda yardım ediyorum. Yardım etmeyi seviyorum diyebilirim. Yeri geldiği zaman arkadaşlarım ve takımım için elimden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyorum. Açıkçası ben böyle bir karaktere sahibim. Elimden geleni her zaman yapmak isterim. Geldiğim günden beri taraftarların bana gösterdikleri ilgiye minnettarım. Çok güzel mesajlar alıyorum. Ben de onları çok seviyorum. Maçlarımıza gelmelerini bekliyorum. Düşünsenize bir gün Burhan Felek full çekiyor, salon dopdolu aynı futbol maçı gibi. Bunu görmeyi çok isterim. Hayal etmesi bile çok güzel, karşı takımın yerinde olmak istemezdim. Böyle bir salonda maça çıkmayı, bunu görebilmeyi çok isterim." - İSTANBUL