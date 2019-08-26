Son Dakika Haberleri: Can Yaman Amerika'da birinci seçildi
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Can Yaman Amerika'da birinci seçildi

1 saat önce

'TV Scoop' adındaki ödüllerin adayları ve kazananları herkese açık internet oylamasıyla belirleniyor.

Can Yaman Amerika'da birinci seçildi, System.String[]

'TV Scoop' adındaki ödüllerin adayları ve kazananları herkese açık internet oylamasıyla belirleniyor.


Dramdan komediye birçok yabancı diziye verilen ödüllerin en merakla beklenen kategorisi ise 'TV's Top Leading Man' yani 'En İyi Erkek Ekran Yıldızı'. Haziranda final yapan 'Erkenci Kuş'ta başrol oynayan Can Yaman ilk önce dünya çapında tanınan 64 aktör arasına girdi. Bunların arasında 'Game of Thrones'un yıldızı Kit Harrington bile vardı.


Geçen hafta bu sayı 4'e düştü. Can Yaman'ın rakipleri Amerikan dizisi 'Supernatural'ın yıldızı Jensen Ackles, Avustralyalı Bobby Morley ve Kanadalı Daniel Levy oldu.


Can Yaman ve son 4 yıldır birinci gelen Jensen Ackles finale kaldı. 'EOnline' sitesi "Can Yaman'ı tanımayanlar, YouTube'da 'Erkenci Kuş' dizisini izleyebilirler" açıklamasını yaptı.


Oyuncuyu bu aşamaya kadar yalnız bırakmayan hayranları, final oylamasında da sosyal medyada büyük bir kampanya yürüttü. Can Yaman oyların yüzde 90.1'ini alarak 2019'un 'En İyi Erkek Ekran Yıldızı' seçildi.


Can Yaman geçen hafta tatil yaptığı Napoli'de verdiği pozla sosyal medyayı sallamıştı. Kaldığı otelin önünde her gün genç kızlar nöbet tutmuştu.


Yarışmada 4 yıldır birinci olan Jensen Ackles birinciliği Can Yaman'a kaptırdı

Jensen Ackles, Can Yaman, TV, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:52 
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