Son Dakika Haberleri: Çanakkale Assos Bölgesinde Otel Yangını (2)- Yeniden

Çanakkale Assos Bölgesinde Otel Yangını (2)- Yeniden

37 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, turistik otellerin yer aldığı Assos yakınlarındaki Sazlı Köyü Altı mevkiinde bulunan Club Hotel Kanara'da yangın çıktı.

Çanakkale Assos Bölgesinde Otel Yangını (2)- Yeniden, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, turistik otellerin yer aldığı Assos yakınlarındaki Sazlı Köyü Altı mevkiinde bulunan Club Hotel Kanara'da yangın çıktı. Müşteri bulunmayan oteldeki yangın itifaye ekiplerinin 2 saatlik süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Soğutma çalışması yapılıyor.

Ayvacık ilçesi turistik otellerin yer aldığı Assos yakınlarındaki Sazlı Köyü Altı mevkiindeki iki katlı Club Hotel Kanara'da saat 19.30 sıralarında nedeni henüz belli olmayan yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı oteldeki yangını çevreden gören vatandaşlar jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi'ne ait 2 itfaiye aracı, Küçükkuyu Belediyesi'ne ait 1 itfiaye aracı, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı  Edremit Grup Amirliği'ne ait 1 ekiple yangına müdahale etti. Alevlerin sardığı oteldeki yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası 2 saat sonra güçlükle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği otelde, itfaiye ekipleri tarafından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ayhan Kılınç'a ait olduğu öğrenilen otelin yaz sezonuna girilmediği için kapalı olduğu ve müşteri bulunmadığı öğrenildi.

- Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:22 Kaynak: DHA

Ayvacık, Çanakkale, Güncel
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