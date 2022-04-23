ÇANAKKALE'DE 23 NİSAN KUTLAMASI - Son Dakika
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ÇANAKKALE'DE 23 NİSAN KUTLAMASI

23.04.2022 11:40

ÇANAKKALE'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

ÇANAKKALE'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene; Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, öğrenciler, gaziler, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, beraberinde 2 öğrenciyle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. 18 Mart İlkokulu öğrencisi Kerem Kahveci 'Yaşasın 23 Nisan' adlı şiiri okudu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz yaptığı konuşmada, 'Egemenliğin kayıtsız şartsız aziz milletimize teslim edildiği şanlı Meclisimizin açılışının 102'nci yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gururla kutluyoruz. Gururluyuz, çünkü şanlı tarihimizde de her zaman özel bir yeri olan çocuklarımıza Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı anlamlı günü bayram olarak armağan eden, çocuklarını çok önemseyen yüce gönüllü bir ecdadımız ve öğretimiz var. Geleceğimizin kıymetli mimarları çocuklarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte sahip olduğumuz milli egemenlik ve demokrasi sizlere emanet. Onu korumak ve yüceltmek için daima çok çalışın. Sizleri böylesine önemseyen bir milletin varisleri olarak bayrağımızı milli benliğimiz temelinde bilimde, sanatta, sporda en yukarıda dalgalandırınız. Sizlere bu uğurda çok güveniyor, geleceğimizi vatansever yüreklerinize huzur içerisinde emanet ediyoruz' dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Anadolu Hamidiye Tabyasında okullar tarafından hazırlanan gösterilerin sunumuyla devam edecek. Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımı SOLOTÜRK uçuş gerçekleştirecek.

ÇANAKKALE'DE 23 NİSAN KUTLAMASI
ÇANAKKALE'DE 23 NİSAN KUTLAMASI
ÇANAKKALE'DE 23 NİSAN KUTLAMASI
ÇANAKKALE'DE 23 NİSAN KUTLAMASI

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Ulusal Egemenlik, Atatürk Anıtı, Çanakkale, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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