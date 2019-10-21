Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 53'ü çocuk, 101 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 53'ü çocuk, 101 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 53'ü çocuk, 101 kaçak göçmen yakalandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen lastik bot içinde 53'ü çocuk, Afganistan ve Irak uyruklu 101 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 53'ü çocuk, 101 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen lastik bot içinde 53'ü çocuk, Afganistan ve Irak uyruklu 101 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Behramkale ve Sivrice Burnu açıklarında iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen hareket halindeki lastik bot içerisinde 53'ü çocuk, 22'si kadın ve 26'sı erkek olmak üzere 91'i Afganistan ve 10'u Irak uyruklu 101 göçmen yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


Midilli Adası, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müezzin görev yaptığı camide kendini asarak intihar etti
Alişan, "Bir çocuk için en büyük travma babasının Alişan olmasıdır" diyen takipçisi hakkında suç duyurusunda bulundu Pitbul, 7 yaşındaki çocuğu hastanelik etti Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 10:22:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 53'ü çocuk, 101 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]