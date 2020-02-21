Çanakkale'de "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 'Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi' - Son Dakika

Çanakkale'de "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi"

7 saat önce

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlara "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi" verildi.

Çanakkale'de

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlara "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi" verildi.


Önceki gün Ezine'de bulunan İl Müftülük Toplantı Salonunda Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amiri Jandarma Asb. Kıdemli Çavuş Mehtap Hergül tarafından "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Uygulamaları" hakkında bilgilendirme yapılarak, kolluğun bu gibi başvurularda nasıl bir yol izlediği, KADES uygulaması, 112 Acil Çağrı Merkezi, önleyici ve koruyucu tedbir kararı verilen mağdurlara yönelik haftalık kontrollerin ve takibin nasıl sağlandığı ile ilgili sunum yapıldı. Çanakkale Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Av. Ezgi Deniz Çalışal tarafından ise, "Kadın Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Sözleşme ve Kanunlar" ile ilgili vatandaşlara bilgi verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nuray Gümrükçü de, "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" konusunda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinin işlevselliği hakkında bir sunum yaptı. Kadın Sığınma Evlerinde nasıl hizmet verildiği ve ALO 183 hattı konusunda katılımcılara bilgilendirmelerde bulunuldu. KADEM Çanakkale Temsilcisi Aynur Tuna Yavaş, kadın problemlerine etkin çözümler bulmak için kurulan Kadın ve Demokrasi Derneğinin hizmetlerinden bahsederek vatandaşları bilgilendirdi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rus kadının emekli maaşıyla ilgili sorduğu soru, Devlet Başkanı Vladimir Putin'i utandırdı
Ormanda yanlış yola giren üniversite öğrencisi, ağaçların arasında lahit buldu Kadın yolcunun iç çamaşırından uyuşturucu çıktı Macron ve Merkel, Rusya ve Esed rejiminden İdlib'de ateşkes istedi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 02:09:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de "Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]