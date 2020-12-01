Çanakkale'de kaçak kazı operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde jandarmanın düzenlediği kaçak kazı operasyonunda 17 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalyan köyündeki Altıngüneş mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4'ü olay yerinde olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerin yaptığı incelemede 5 dedektör, 4 dedektör yeleği, 3 dedektör kulaklığı, 3 dedektör ekran monitörü, 4 akü, 5 güç aktarım kablosu, 20 dedektör çubuğu ile bir araç ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.