Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de orman yangını
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Çanakkale'de orman yangını

1 saat önce

Çanakkale'de tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının şehitliğe sıçramaması için hava destekli söndürme çalışmaları sürüyor

Çanakkale'de orman yangını, System.String[]
Çanakkale'de tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Saat 22.40'ta başladığı bildirilen yangın, Behramlı köyü ile Davutbey Çiftliği mevkilerinde sürüyor.
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:38 
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