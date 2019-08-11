Çanakkale'de orman yangını
1 saat önce
Çanakkale'de tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının şehitliğe sıçramaması için hava destekli söndürme çalışmaları sürüyor
Çanakkale'de tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Saat 22.40'ta başladığı bildirilen yangın, Behramlı köyü ile Davutbey Çiftliği mevkilerinde sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:38
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