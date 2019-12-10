Çanakkale'de savrulan traktörden düşen sürücü öldü, yanındaki kişi yaralandı

Özkan'ın ise hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Ağır yaralı sürücü Öcal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu sırada yere düşerek yaralanan Öcal ile römorkta bulunan Mehmet Özkan , sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Rüstem Öcal'ın kullandığı 17 SA 748 plakalı traktör, Geyikli beldesi yakınındaki Darıköy kırsalında zeytinlikte arazi şartlarından dolayı savruldu.

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