ÇANAKKALE KARA SAVAŞLARI VE ANZAK TÖRENLERİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI - Son Dakika

ÇANAKKALE Kara Savaşları ve Anzak Kolordusu tarafından gerçekleştirilen çıkarmanın 107'nci yıl dönümü nedeniyle 24-25 Nisan'da, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenecek anma törenleri için hazırlıklar başladı. Şehitliklere, Kara Savaşları'nın yıl dönümü öncesinde ziyaretçiler gelmeye devam ederken, Şafak Ayini'nin gerçekleşeceği Anzak Koyu ile Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda tören hazırlıkları sürüyor.

Çanakkale Kara Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 107'nci yıl tören hazırlıkları başladı. 24 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek uluslararası tören ile şehitler ve yabancı ülke askerleri birlikte anılacak. Aynı gün Fransız ve İngiliz anıtlarında da tören düzenlenecek. 25 Nisan sabahı şafak sökerken, Anzak Koyu'nda ayin ile Anzak askerleri anılacak. Avustralya Anıtı Lone Pine ve Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda da anma törenleri yapılacak.

Henüz resmi tören programı açıklanmamasına rağmen Anzak Koyu ve Yeni Zelanda Anıtı'nda tören hazırlıkları başladı. Pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda Anzak torunun katılması beklenen Anzak Koyu'ndaki tören için alana, protokolün oturacağı sandalyelerin yerleştirileceği platform konuldu. Işıklandırma ve LED ekranların yer alacağı demir iskeleler monte edildi. Konukların ağırlanacağı çadırlar ile portatif tuvaletler kuruldu. Daha önceki yıllarda 10 bini bulan katılımcı sayısı nedeniyle Anzak Koyu'na kurulan portatif tribünler ise şu ana kadar kurulmadı. Öte yandan Yeni Zelandalıların Conkbayırı'ndaki anıtlarında düzenleyeceği anma için ise buraya portatif tribün kuruldu.

Uluslararası törenin düzenleneceği Şehitler Abidesi'nde hazırlıklarının önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi törenleri ile birlikte tarihi alana gelmeye başlayan vatandaşların, anıt ve şehitliklere ziyaretleri devam ediyor.

'ÇANAKKALE GEÇİLMEZ DESTANI İLAN EDİLMİŞTİR'

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 24 ve 25 Nisan'da düzenlenecek törenlere ilişkin yaptığı açıklamada, 'Pandeminin artık bitme aşamasına gelmesi ve dünyanın normalleşme sürecine girmesiyle tarihi alandaki etkinlikler de kaldığı yerden devam edecektir. Çanakkale Kara Muharebeleri'nin 107'nci yıl dönümünü hep beraber idrak edeceğiz. Tabi Türk tarihi açısından önemi bütün hepimizin malumu. Çanakkale'de büyük bir kahramanlık destanı yazılmış ve 18 Mart'ta Çanakkale Boğazı'nı denizden geçemeyeceklerini anlayan itilaf devletlerinin, karadan zorlayarak İstanbul'a geçme planları işte bu topraklarda hüsranla sona ermiştir. Bu savaşlar Türk milletinin zaferi ile sona ermiştir. Türk milleti tarihe 'Çanakkale Geçilmez' destanını ilan etmiştir" dedi.

Türk tarihi ve Türk milleti açısından önemli olan Çanakkale Savaşlarının dünyanın çok değişik ülkelerinde de bir hatırası olduğunu ifade eden Kaşdemir, şunları söyledi:

"Başta Anzaklar, yani Avustralya ve Yeni Zelandalılar olmak üzere birçok ülke burada her yıl olduğu gibi yine törenlerini icra edecekler. Anzak Koyu'nda Şafak Ayini ile atalarını anıyorlar. Tabi bunula birlikte İngiliz ve Fransızların da törenleri oluyor. Tarihi Gelibolu Yarımadası barışın ve efendiliğin hakim olduğu bir yerdir. Herkes burada özgürce ve huzur içerisinde hem ziyaretini gerçekleştiriyor hem de törenlerini icra ediyor. Çanakkale Savaşları'ndan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anzak annelerine seslendiği gibi bu toprak artık onların evlatlarının ebedi istirahatgahı olan yerlerdir. Artık onlar bu toprakların evlatları olmuşlardır ve huzur içinde uyusunlar. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak buraya gelen misafirlerimizi rahat ettirmek, huzur içerisinde törenlerini ve ziyaretlerini yapmalarını sağlamak için devletimizin bütün kurumları ile beraber çalışıyoruz.?