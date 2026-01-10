Çankaya'da Apartman Tahliyesi - Son Dakika
Çankaya'da Apartman Tahliyesi

10.01.2026 14:20
Yılmazlar Apartmanı'ndaki kolonlardaki hasar nedeniyle sakinler tahliye edildi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, bir binanın taşıyıcı kolonlarında tespit edilen hasar nedeniyle apartman sakinleri tahliye edildi.

Huzur Mahallesi 1118'inci Sokak'taki Yılmazlar Apartmanı'nın kolonlarında gece saatlerinde çatlak ve kırılmalar meydana geldi.

Apartman sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bina çevresinde güvenlik önlemleri alan ekipler, olumsuz bir durumun yaşanmaması için apartman sakinlerini tahliye etti.

Binadaki hasarın düzeyi, yetkililerce yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: AA

14:57
