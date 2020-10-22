Çankaya'da Cumhuriyet coşkusu - Son Dakika

Çankaya'da Cumhuriyet coşkusu

22.10.2020 11:46
Çankaya'da Cumhuriyet coşkusu, System.String[]

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet'in 97'nci yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet'in 97'nci yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 24 Ekim'de Esat, Sokullu ve Bademlidere'de başlayacak kutlamalar, hafta boyunca Çankaya'nın dört bir yanına yayılacak.

Çankaya Belediyesi Cumhuriyet'in 97'nci yılını Başkent'in dört bir yanında düzenlenecek etkinliklerle coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Belediye, Çankaya'nın dört bir yanını Cumhuriyet Bayramı kutlama görselleri ile donatacak. 24 Ekim'de Esat, Sokullu ve Bademlidere'de başlayacak kutlamalar, hafta boyunca Tunalı'dan Çayyolu'na kadar Çankaya'nın tamamına yayılacak. Kutlamalar, 29 Ekim'de Çiğdem Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in Başkent'te kazandırdığı ikinci yüzme havuzunun da içinde yar aldığı Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi'nin açılışı ile sonlanacak.

Çankaya'da Cumhuriyet Haftası kutlamaları 24 Ekim'de Esat, Sokullu, Bayraktar ve Bademlidere'de başlayacak. Kutlamaların ilk gününde Esat'taki Özgürlük Meydanı Parkı, Sokullu'daki Ahmed Arif Parkı ile Bademlidere ve Bayraktar Çankaya Evlerinin bahçelerinde Çankayalılara Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel'in Benim Atatürküm kitabı, Nutuk, bilim kitapları ve Tükenmez Hayatlar kitap setleri armağan edilecek.

Parklarda müzik dinletileri ve stantlar

Kutlamalar 25 Ekim'de Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Uğur Mumcu Parkı ve Eser Park'ta devam edecek. Bu parklarda ve bölgedeki Çankaya Evleri bahçelerinde açılacak stantlarda, Cumhuriyet Bayramı öncesi çocuklara ve gençlere kitap hediyeleri devam edecek. Ayrıca Çankaya Belediyesi müzik öğretmenlerinin saz ve gitar dinletileri Çankayalılarla buluşacak.

Cumhuriyet kitapları Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde

Cumhuriyet'in 97'nci yılı etkinlikleri 27 Ekim'de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek Cumhuriyet Kitapları Projesi'nin tanıtım toplantısı ve etkinlikleriyle sürecek. Sevgi Özel, Işık Kansu ve Koray Özalp'ın katılımlarıyla gerçekleşecek toplantıda Benim Atatürküm ve TBMM Meclisleri ve 23 Nisan Bayram Kutlamaları kitapları ile Yaşasın Cumhuriyet Kutu Oyunu Seti'nin tanıtımı yapılacak.

28 Ekim'de Zafer Park'ta Çankaya Belediyesi'nin gerçekleştirdiği "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu resim yarışması ödül töreni düzenlenirken, gün boyu Çankaya'nın dört bir yanındaki park, sokak ve caddelerde kutlamalar devam edecek. Ayrıca 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de Tolga Aydoğan online söyleşiyle Çankaya'nın ekranlarında olacak. "Atatürk'ün İzindekiler Cumhuriyetin Unutulan Kahramanları" söyleşisi Çankaya Belediyesinin sosyal medya platformlarından Başkentlilerle buluşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açılıyor

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim'de saat 14'de Çiğdem Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi'nin açılışı ile taçlanacak. Açılış etkinliklerinin yanı sıra gün boyunca Ata Park, Bahçelievler 7. Cadde, Anıtpark, Ahmed Arif Parkı, İnönü Parkı, Tunalı Hilmi Caddesi ve Kuğulu Park'ta Çankaya Belediyesi Cumhuriyet Bandosu gösterilerine

Çankayalılara Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşama çağrısında bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bu ülkenin Cumhuriyetle, demokrasiyle, evrensel insan hak ve özgürlükleriyle yönetilmesi için mücadele veriyoruz. Biz milletin egemenliğine inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 97. yılında, cumhuriyetimizi yaşatma inancıyla durmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Pandemi döneminde de yatırımlara devam ettiklerini belirten Taşdelen, "Ülkemizin en modern kapalı yüzme havuzu ve spor merkezlerinden birisi olan Çiğdem Mahallesindeki tesisimizin inşaatını tamamladık. Kapalı yüzme havuzu ve spor merkezimizin isimlendirilmesine Çankayalılar büyük bir ilgi göstererek Atamızın adını uygun görerek en doğru kararı verdi. Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezimiz, Çankaya'da bir ilk olarak hizmete açtığımız Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzundan sonra ikinci havuzumuz olacak. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. Yılında Çankaya'mıza armağan ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Çankaya'da Cumhuriyet coşkusu
Çankaya'da Cumhuriyet coşkusu
Çankaya'da Cumhuriyet coşkusu

Mustafa Kemal Atatürk, Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet, Çankaya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çankaya'da Cumhuriyet coşkusu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Marcus Thuram, kendisini tanımayan güvenlik görevlisine Google'dan fotoğraflarını gösterdi Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi Aliyev, "Ermenileri iti kovar gibi kovuyoruz" demişti! Azerbaycan, yerli kamikaze İHA'sına "İti Kovan" adını verdi Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 481 liradan işlem görüyor Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi Paşinyan "Karabağ olmazsa biteriz, silahlanın" çağrısı yapmıştı! Azerbaycan, Karabağ'ın kalbine giden kenti kuşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı
Büyükçekmece'de düşen uçağı gören görgü tanığı: Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti Büyükçekmece'de düşen uçağı gören görgü tanığı: Manevra yapmasaydı TEM'e düşecekti         
11:39
ÇAYKUR artık çöpünü de ekonomiye kazandıracak ÇAYKUR artık çöpünü de ekonomiye kazandıracak         
11:29
Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor         
11:17
Bakan Selçuk, Bakan Selçuk, "Maske kalksın" mesajlarına tepki gösterdi: Bu artık bir rica değil         
11:12
Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor         
11:04
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı         
10:15
Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı         
10:03
28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu 28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu         
09:25
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti         
09:15
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Su tesisatçılığını bırakıp fide üreticisi oldu! Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına fide satıyor Su tesisatçılığını bırakıp fide üreticisi oldu! Şimdi Türkiye'nin dört bir yanına fide satıyor         
08:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu         
14:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 11:55:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çankaya'da Cumhuriyet coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei