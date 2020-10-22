Çankaya'da Cumhuriyet coşkusu - Son Dakika

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet'in 97'nci yılını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 24 Ekim'de Esat, Sokullu ve Bademlidere'de başlayacak kutlamalar, hafta boyunca Çankaya'nın dört bir yanına yayılacak.

Çankaya Belediyesi Cumhuriyet'in 97'nci yılını Başkent'in dört bir yanında düzenlenecek etkinliklerle coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Belediye, Çankaya'nın dört bir yanını Cumhuriyet Bayramı kutlama görselleri ile donatacak. 24 Ekim'de Esat, Sokullu ve Bademlidere'de başlayacak kutlamalar, hafta boyunca Tunalı'dan Çayyolu'na kadar Çankaya'nın tamamına yayılacak. Kutlamalar, 29 Ekim'de Çiğdem Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in Başkent'te kazandırdığı ikinci yüzme havuzunun da içinde yar aldığı Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi'nin açılışı ile sonlanacak.

Çankaya'da Cumhuriyet Haftası kutlamaları 24 Ekim'de Esat, Sokullu, Bayraktar ve Bademlidere'de başlayacak. Kutlamaların ilk gününde Esat'taki Özgürlük Meydanı Parkı, Sokullu'daki Ahmed Arif Parkı ile Bademlidere ve Bayraktar Çankaya Evlerinin bahçelerinde Çankayalılara Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel'in Benim Atatürküm kitabı, Nutuk, bilim kitapları ve Tükenmez Hayatlar kitap setleri armağan edilecek.

Parklarda müzik dinletileri ve stantlar

Kutlamalar 25 Ekim'de Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Uğur Mumcu Parkı ve Eser Park'ta devam edecek. Bu parklarda ve bölgedeki Çankaya Evleri bahçelerinde açılacak stantlarda, Cumhuriyet Bayramı öncesi çocuklara ve gençlere kitap hediyeleri devam edecek. Ayrıca Çankaya Belediyesi müzik öğretmenlerinin saz ve gitar dinletileri Çankayalılarla buluşacak.

Cumhuriyet kitapları Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde

Cumhuriyet'in 97'nci yılı etkinlikleri 27 Ekim'de Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenecek Cumhuriyet Kitapları Projesi'nin tanıtım toplantısı ve etkinlikleriyle sürecek. Sevgi Özel, Işık Kansu ve Koray Özalp'ın katılımlarıyla gerçekleşecek toplantıda Benim Atatürküm ve TBMM Meclisleri ve 23 Nisan Bayram Kutlamaları kitapları ile Yaşasın Cumhuriyet Kutu Oyunu Seti'nin tanıtımı yapılacak.

28 Ekim'de Zafer Park'ta Çankaya Belediyesi'nin gerçekleştirdiği "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu resim yarışması ödül töreni düzenlenirken, gün boyu Çankaya'nın dört bir yanındaki park, sokak ve caddelerde kutlamalar devam edecek. Ayrıca 28 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'de Tolga Aydoğan online söyleşiyle Çankaya'nın ekranlarında olacak. "Atatürk'ün İzindekiler Cumhuriyetin Unutulan Kahramanları" söyleşisi Çankaya Belediyesinin sosyal medya platformlarından Başkentlilerle buluşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açılıyor

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim'de saat 14'de Çiğdem Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi'nin açılışı ile taçlanacak. Açılış etkinliklerinin yanı sıra gün boyunca Ata Park, Bahçelievler 7. Cadde, Anıtpark, Ahmed Arif Parkı, İnönü Parkı, Tunalı Hilmi Caddesi ve Kuğulu Park'ta Çankaya Belediyesi Cumhuriyet Bandosu gösterilerine

Çankayalılara Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşama çağrısında bulunan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bu ülkenin Cumhuriyetle, demokrasiyle, evrensel insan hak ve özgürlükleriyle yönetilmesi için mücadele veriyoruz. Biz milletin egemenliğine inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 97. yılında, cumhuriyetimizi yaşatma inancıyla durmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Pandemi döneminde de yatırımlara devam ettiklerini belirten Taşdelen, "Ülkemizin en modern kapalı yüzme havuzu ve spor merkezlerinden birisi olan Çiğdem Mahallesindeki tesisimizin inşaatını tamamladık. Kapalı yüzme havuzu ve spor merkezimizin isimlendirilmesine Çankayalılar büyük bir ilgi göstererek Atamızın adını uygun görerek en doğru kararı verdi. Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezimiz, Çankaya'da bir ilk olarak hizmete açtığımız Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzundan sonra ikinci havuzumuz olacak. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. Yılında Çankaya'mıza armağan ediyoruz" diye konuştu. - ANKARA