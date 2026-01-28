Çankaya'da 'Fındıkkıran' Bale Gösterisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Çankaya'da 'Fındıkkıran' Bale Gösterisi

Çankaya\'da \'Fındıkkıran\' Bale Gösterisi
28.01.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Sanat Merkezi'nde sahnelenen Fındıkkıran, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

ÇANKAYA Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi, klasik balenin ölümsüz eserlerinden Fındıkkıran'a ev sahipliği yaptı. Ankara Devlet Opera ve Balesi oyuncularının performansıyla sahnelenen bale gösterisini, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de izledi.

Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi'nde sahnelenen 'Fındıkkıran' balesi, Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrası ve bale sanatçılarının etkileyici performanslarıyla, Çaykovski'nin eşsiz müziği ve masalsı anlatımı eşliğinde sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gösteriye; Başkan Hüseyin Can Güner'in yanı sıra Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Barış Salcan ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müzik Direktörü ve Orkestra Şefi Rengim Gökmen de katıldı.

'MERKEZ, ANKARA'NIN KÜLTÜR SANAT YAŞAMINA KALICI BİR DİNAMİZM KAZANDIRACAK'

Oyun öncesinde konuşan Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Barış Salcan, Atatürk Sanat Merkezi'nin kültür-sanat yaşamı açısından önemine dikkat çekerek, "Kültür hayatımıza değer katacak önemli bir mekanda bir araya gelmiş bulunuyoruz. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü görevini yakın zamanda üstlenmiş biri olarak bu güzel gecede sizlere hitap etmekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Atatürk sanat merkezi yalnızca bir yapı değil, çağdaş Türkiye'nin sanatla yükselme idealinin, ortak bir kültür bilincinin ve güçlü bir iradenin somut ifadesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözü bu merkezin varlık sebebini ve taşıdığı ruhu en yalın biçimde anlatmaktadır. Ankara'nın kültür hayatına kazandırılan bu değerli merkez, sanatla kurduğumuz o hayati bağı daha da güçlendirecek sanatı toplumun her kesimi için vazgeçilmez kılacak yeni bir soluk olacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi olarak bizler sanatı; sınırları aşan, insanları ortak bir duygu ve estetik zeminde buluşturan evrensel bir dil olarak görüyoruz. Atatürk Sanat Merkezi bu evrensel dilin en güçlü şekilde yankı bulacağı önemli bir buluşma noktası olacaktır. Sahne sanatlarının en nitelikli örneklerine ev sahipliği yapacak bu merkez, yerel değerlerimizle dünya sanat mirasını aynı sahnede buluşturarak Ankara'nın kültür sanat yaşamına kalıcı bir dinamizm kazandıracaktır" dedi.

'SANATLA DOLMAYAN YAPILAR BETON YIĞINLARINA DÖNÜŞÜR'

Gösterinin sonunda sahneye çıkan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sanatçılara teşekkür ederek, çiçek takdim etti. Başkan Güner, "Böyle büyük ve ihtişamlı yapılar, içi layıkıyla doldurmadığında soğuk ve sıradan beton yığınlarından ibarettirler. Hepimizin içini ısıtan Ankara Devlet Opera ve Balesi'ne, orkestramıza, sanatçılarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu salondaki ilk bale temsiliydi ama devamı gelecek. Değerli iş birliği için; Ankara'mıza, Çankaya'mıza, sanat yaşamımıza değer katacağına inandığım bu değerli iş birliğimizde en az bizim kadar emeği olan Kültür Bakanlığımıza, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğümüze bilhassa Bakan Yardımcımız Sayın Batuhan Mumcu, önceki Genel Müdürümüz Tan Sağtürk ve çiçeği burnunda yeni Genel Müdürümüz Sayın Barış Salcan'a yürekten teşekkür ediyor, kendisine başarılar diliyorum. En büyük teşekkürü de bugün bu salonu dolduran ve bundan sonra da bizi yalnız bırakmayacağına inandığım siz değerli konuklarımıza ediyorum, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Çankaya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çankaya'da 'Fındıkkıran' Bale Gösterisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki

15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
14:19
Trump “İran anlaşma yapmak istiyor“ dedi, Tahran’dan yalanlama geldi
Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi
14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:44:08. #7.11#
SON DAKİKA: Çankaya'da 'Fındıkkıran' Bale Gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.