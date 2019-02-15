Son Dakika Haberleri: Çankaya Sinema Atölyesi'nde Yeni Kayıt Dönemi Başladı

Çankaya Sinema Atölyesi'nde Yeni Kayıt Dönemi Başladı

1 saat önce

Çankaya Belediyesine bağlı Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'ndeki Sinema Atölyesi'nde yeni dönem kurs kayıtları başladı.

Çankaya Sinema Atölyesi'nde Yeni Kayıt Dönemi Başladı, System.String[]
Çankaya Belediyesine bağlı Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'ndeki Sinema Atölyesi'nde yeni dönem kurs kayıtları başladı. Bugüne kadar 100'ü aşkın sinema meraklısının eğitim gördüğü kurslar için başvurular 21 Şubat'ta son bulacak.

Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde bugüne kadar 100'ü aşkın kişinin eğitim aldığı Sinema Atölyesi yeni üyelerini bekliyor. Sinema Atölyesi'nin yeni dönem kursları için başvurular 21 Şubat'ta son bulacak. Sinemaseverleri film çekme konusunda cesaretlendirmeyi ve sinema sektöründe çalışabilecek yetiyi kazandırmayı hedefleyen atölye, bu yıl farklı derslerle eğitim yelpazesini genişletiyor. Atölye, katılımcılarına film yapımının tüm aşamalarını öğrenme imkanı sunuyor. 12 hafta boyunca sürecek atölye programında senaryo yazımından montaja, yönetmenlikten ışığa kadar film yapımına dair tüm süreçler eğitmenler eşliğinde katılımcılarla beraber yürütülüyor. Sinema Atölyesi'nde kamera arkasını tüm detaylarla öğrenen kursiyerler için ayrıca kamera önü oyunculuk eğitimi de veriliyor. Kontenjanlarla sınırlı olan kayıtlar öncesi ön eleme sınavı gerçekleştirilecek. Kayıtlar, Yıldızevler Mahallesi'nde bulunan Zülfü Livaneli Kültür Merkezi'nde alınacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:32 Kaynak: İHA

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