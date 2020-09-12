Çankırı'da karantina kuralını ihlal eden 2 kişi yurda yerleştirildi (2) - Son Dakika

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, evde karantina kuralını ihlal eden 2 kişinin yakalanarak yurda yerleştirilmesiyle ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. Vali Ayaz, bayramdan bu yana salgınla ilgili hiç istemedikleri bir durum yaşadıklarını belirterek, "Son dönemde ülke genelinde olduğu gibi bizde de vakalar artmakta. Buna mukabil aldığımız tedbirler, yeni kararlar sonucu denetimleri de elden geldiğince artırmaktayız. 81 ilimizde karantina altında olması gereken dışarı çıkmış olduğu tespit edilenlerin geri kalan karantina sürelerini yurtlarda tamamlamalarıyla ilgili bir karar alındı ve uygulamaya konuldu. Dün akşam da maalesef ilimizde biz karantina altında bulunması gereken 2 vatandaşımızı denetim yapan arkadaşlarımız tespit ettiler ve onları yurda yerleştirdik" dedi.

Kuralı ihlal edenlerin büyük sorumsuzluk yaptığını aktaran Vali Ayaz, "Bu hem büyük bir sorumsuzluk hem de büyük bir vebal. Çünkü bu karantina altında bulunması gerekirken dışarıya çıkan vatandaşlarımızın hastalığı kaç kişiye bulaştırdıklarını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Bulaştırdıkları kişilerin bu hastalığı nasıl geçirecekleri, hayatını mı kaybedecekleri, ağır bir hastalık dönemi mi yaşayacakları belirsiz. Bu sebeple tüm vatandaşlarımızdan öncelikle kurallara uymalarını; ama özellikle karantina altında bulunması gereken vatandaşlarımızdan da karantina kurallarına riayet etmelerini ve 14 günlük süreyi muhakkak izole bir şekilde evlerinde geçirmelerini istiyoruz. Bunun mukabilinde istemediğimiz durumlarla karşılaşmak durumunda kalabiliriz. İnşallah bir daha böyle bir durumla karşılaşmaz kimseyi yurda yerleştirmek zorunda kalmayız" ifadelerini kullandı.

Ayaz, ayrıca, Covid-19 ile ilgili talep ve şikayetler için WhatsApp ihbar hattının kurulduğunu da sözlerine ekledi.