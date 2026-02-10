Çankırı\'da TIR Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

ÇANKIRI'da tomruk yüklü TIR'ın devrildiği kazada sürücü Mehmet Küçükbaş (38), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Yapraklı ilçesi Sarıkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Küçükbaş idaresindeki 18 ACD 747 plakalı tomruk yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
