Çankırı'da Yeşilay Danışma Birimleri Artışta

Çankırı Yeşilay Şubesi tarafından hayata geçirilen Yeşilay danışma birimleri sayesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında ulaşılan danışan sayısında artış sağlandı.

Yeşilayın çalışmaları hakkında bilgi vermek ve vatandaşlara daha kolay ulaşmak amacıyla kurumun Çankırı Şubesince, İl Sağlık Müdürlüğü ve Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığıyla işbirliğine gidildi.

Bu kapsamda yaklaşık iki ay önce Çankırı Devlet Hastanesi ve Çankırı Adliyesinde Yeşilay danışma birimi oluşturuldu.

Danışma birimine gelenlere Yeşilayın çalışmaları hakkında bilgi veriliyor, bağımlılıktan kurtulmak isteyenler için de Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) randevu oluşturuluyor.

Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, AA muhabirine, Yeşilayın 105 yıldır çocuklara, gençlere ve insanların bağımlılıkla mücadelesine çok önemli katkı sunduğunu söyledi.

Yeşilay şubeleri olarak önleyici ve koruyucu hizmet verdiklerini anlatan Özcan, "Önleyici ve koruyucu hizmetin dışında bir de rehabilitasyon süreçleri var. Rehabilitasyon süreçleri kapsamında YEDAM'larda klinik psikologlarımızla, sosyal hizmet uzmanlarımızla bir şekilde bağımlılığa düşmüş bireylerimizi bu sürecin içinden kurtarmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Hizmetler, gizlilik esasına dayalı ve ücretsiz

İnsanlara daha iyi hizmet verebilmek için yürütülen sürecin gizlilik esaslı ve tamamen ücretsiz olduğuna işaret eden Özcan, danışanlara bağımlılık süreçlerinden kolayca kurtulabileceklerini anlattıklarını belirtti.

Daha iyi hizmet vermek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile işbirliği yaptıklarını dile getiren Özcan, şöyle devam etti:

"Yeşilay danışma birimi, Türkiye'de ilk defa Çankırı'da başladı. Haftanın 3 günü mesai saatlerinde Yeşilay danışma birimlerinde insanımıza daha kolay ulaşabiliyoruz. Yeşilay ve Yeşilay danışmanlık merkezlerinin verdiği hizmetler konusunda hem bilgilendirmek hem de yerinde randevu verebilmek açısından bu sürece girdik. Geçen aylarla kıyasladığımızda yüzde 120'lere varan danışan artışımız söz konusu. İlk görüşmeye katılan, randevu alan, bu sayede sürecin içerisine dahil olanlarda artış söz konusu."

Özcan, Yeşilay danışma birimlerini ülke genelindeki devlet hastanelerinde ve farklı yerlerde hayata geçirerek insanların bağımlılıktan kurtulmalarına vesile olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bağımlılık, insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri. Kişinin sadece kendisi değil en yakınları, ailesi, sosyal çevresi, bulunduğu şehir ve ülkemiz bu anlamda zorluk yaşamakta. İnsanlara ulaşmak için bu süreci başlattık. Amacımız sayılarla, nicelik anlamında ifadelerle değil bir vatandaşımızın dahi bağımlılık sürecine girmemesi. Özellikle 'Bağımsızlık Yılı' ilan edilen bu yıl kapsamında süreci en etkin ve aktif bir şekilde sürdürebilmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.