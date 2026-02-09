Çankırı'da Yeşilay Danışma Birimleri Artışta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çankırı'da Yeşilay Danışma Birimleri Artışta

09.02.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede Çankırı'da danışan sayısını yüzde 120 artırdı, ücretsiz hizmetler sunuyor.

Çankırı Yeşilay Şubesi tarafından hayata geçirilen Yeşilay danışma birimleri sayesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında ulaşılan danışan sayısında artış sağlandı.

Yeşilayın çalışmaları hakkında bilgi vermek ve vatandaşlara daha kolay ulaşmak amacıyla kurumun Çankırı Şubesince, İl Sağlık Müdürlüğü ve Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığıyla işbirliğine gidildi.

Bu kapsamda yaklaşık iki ay önce Çankırı Devlet Hastanesi ve Çankırı Adliyesinde Yeşilay danışma birimi oluşturuldu.

Danışma birimine gelenlere Yeşilayın çalışmaları hakkında bilgi veriliyor, bağımlılıktan kurtulmak isteyenler için de Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) randevu oluşturuluyor.

Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, AA muhabirine, Yeşilayın 105 yıldır çocuklara, gençlere ve insanların bağımlılıkla mücadelesine çok önemli katkı sunduğunu söyledi.

Yeşilay şubeleri olarak önleyici ve koruyucu hizmet verdiklerini anlatan Özcan, "Önleyici ve koruyucu hizmetin dışında bir de rehabilitasyon süreçleri var. Rehabilitasyon süreçleri kapsamında YEDAM'larda klinik psikologlarımızla, sosyal hizmet uzmanlarımızla bir şekilde bağımlılığa düşmüş bireylerimizi bu sürecin içinden kurtarmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Hizmetler, gizlilik esasına dayalı ve ücretsiz

İnsanlara daha iyi hizmet verebilmek için yürütülen sürecin gizlilik esaslı ve tamamen ücretsiz olduğuna işaret eden Özcan, danışanlara bağımlılık süreçlerinden kolayca kurtulabileceklerini anlattıklarını belirtti.

Daha iyi hizmet vermek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile işbirliği yaptıklarını dile getiren Özcan, şöyle devam etti:

"Yeşilay danışma birimi, Türkiye'de ilk defa Çankırı'da başladı. Haftanın 3 günü mesai saatlerinde Yeşilay danışma birimlerinde insanımıza daha kolay ulaşabiliyoruz. Yeşilay ve Yeşilay danışmanlık merkezlerinin verdiği hizmetler konusunda hem bilgilendirmek hem de yerinde randevu verebilmek açısından bu sürece girdik. Geçen aylarla kıyasladığımızda yüzde 120'lere varan danışan artışımız söz konusu. İlk görüşmeye katılan, randevu alan, bu sayede sürecin içerisine dahil olanlarda artış söz konusu."

Özcan, Yeşilay danışma birimlerini ülke genelindeki devlet hastanelerinde ve farklı yerlerde hayata geçirerek insanların bağımlılıktan kurtulmalarına vesile olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Bağımlılık, insanın başına gelebilecek en kötü şeylerden biri. Kişinin sadece kendisi değil en yakınları, ailesi, sosyal çevresi, bulunduğu şehir ve ülkemiz bu anlamda zorluk yaşamakta. İnsanlara ulaşmak için bu süreci başlattık. Amacımız sayılarla, nicelik anlamında ifadelerle değil bir vatandaşımızın dahi bağımlılık sürecine girmemesi. Özellikle 'Bağımsızlık Yılı' ilan edilen bu yıl kapsamında süreci en etkin ve aktif bir şekilde sürdürebilmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da Yeşilay Danışma Birimleri Artışta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Cardi B rezil oldu Robotla yaptığı dans kötü bitti Cardi B rezil oldu! Robotla yaptığı dans kötü bitti
Ahmet Minguzzi için Sultanahmet’te mevlit okutuldu Herkesin dikkatini çeken tek bir an var Ahmet Minguzzi için Sultanahmet'te mevlit okutuldu! Herkesin dikkatini çeken tek bir an var
Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı Yolda ilerleyen araca fare atladı, polisi görünce kaçtı

11:57
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
11:38
’Yeni nesil’ çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar
11:00
’’Felaketimiz olur’’ diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
''Felaketimiz olur'' diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
10:37
Trump’ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
Trump'ı kızdıran görüntüler: İğrenç, uygunsuz
10:16
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi: Aldatırken yakaladım ’beni öldür’ dedi
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren caninin ifadesi: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
10:08
Türkiye’nin nüfusu 2025’te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 12:19:33. #7.11#
SON DAKİKA: Çankırı'da Yeşilay Danışma Birimleri Artışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.