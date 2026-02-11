Çankırı\'da Yüzyılın Konut Projesi Kura Çekimi

ÇANKIRI'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 81 ilde yürütülen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında kura çekilişi ile hak sahipleri belirlendi.

Türkiye genelinde hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Çankırı'da yapılacak 1753 konutun kura çekimi, noter huzurunda yapıldı. Çankırı Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen törene; Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.

Vali Hüseyin Çakırtaş, Çankırı'da 1753 konutluk projeye 10 bin 278 başvuru yapıldığını belirterek, "Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut yapılacağı bu büyük proje, geleceğe güvenle bakan bir Türkiye'nin inşa sürecidir. Özellikle 'Asrın Felaketi'nden sonra 'asrın iyileştirme hareketi' diyebileceğimiz 455 bin konutun 3 yıl gibi kısa bir sürede teslim edildiğini hepimiz müşahede ettik. Bu anlamda devletimiz bu konuda tecrübeli ve çok büyük. Bu büyük proje vatandaşlarımızı güvenli, sağlıklı ve modern yaşam alanlarıyla buluşturma hedefidir. Çankırı genelinde 1753 adet konut, hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak olup, bu konutlar için 10 bin 278 başvuru yapılmıştır. Başvuru sayısının bu denli yüksek olması vatandaşlarımızın projeye duydukları güveni de açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Konutların güven ve huzurun sembolü olacağını ifade eden Çakırtaş, "Sosyal devlet ilkesi doğrultusunda milletimizin umutlarının gerçeğe dönüştüğü kıymetli anlara biraz sonra hep birlikte şahitlik edeceğiz. Çekilecek kuralar sadece birer konut değil, güvenli yarınların, mutlu yuvaların ve güçlü komşulukların da kapısını aralayacaktır. Her bir konut yalnızca bir anahtar değil, aynı zamanda huzurun da sembolü olacaktır. İnşa edilecek her yuva devletimizin şehirlik vizyonunun da önemli bir göstergesidir. Depreme dayanıklı, çevreye duyarlı, alt yapısı güçlü ve sosyal donatılarıyla bütüncül bir anlayışla hayata geçirilecek konutlarımız, planlı şehirleşmeye de ciddi katkılar sağlayacaktır. Aynı zamanda istihdamı da destekleyen bu çalışmalar ekonomimize de canlılık katmaktadır" diye konuştu.

Programda, dua edilmesinin ardından kura çekimi gerçekleştirildi.