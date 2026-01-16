Canlı Yayında Hız Sınırını Aşan Araç Tespit Edildi

CANLI YAYINDA HIZ SINIRINI AŞTI
Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, butona basarak sistemi aktif hale getirdi. Canlı yayın sırasında TRAFİDAR sistemlerinin görüntüleri ekrana yansıtıldı. O sırada hız sınırını aşan araç tespit edildi. RADARSAN Genel Müdürü Serhat Doğan, aracın rapor edilerek emniyet güçlerine bildirildiğini kaydetti.
