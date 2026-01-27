Carney, Bessent'in İddiasını Reddetti

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in kendisinin Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında Davos'ta yaptığı açıklamalardan geri adım attığı iddiasını reddetti.

Carney, başkent Ottawa'daki kabine toplantısı öncesinde Bessent'in, Kanada liderinin Davos'taki sözlerinden "geri adım attığı" yönündeki ifadelerine ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, Davos'ta dile getirdiği açıklamaların arkasında durduğunu aktaran Carney, Kanada'nın ABD'ye ekonomik bağımlılığını azaltmak için yeni ticaret anlaşmaları yapmayı hedeflediğini belirtti.

Carney, "Kesinlikle açık olmak gerekirse, bunu Başkan'a da söyledim. Davos'ta söylediklerimin arkasındayım." ifadesini kullandı.

Kanada'nın ABD ticaret politikasındaki değişimi erken fark eden ilk ülkelerden biri olduğunu vurgulayan Carney, "Biz de buna yanıt veriyoruz." dedi.

Carney, Trump'ın kendisini telefonla aradığını belirterek, görüşmede Çin ile ilişkilerin yanı sıra Kanada'nın gelecek 6 ayda 4 kıtada toplam 12 yeni ticaret anlaşması yapmayı hedeflediğini anlattığını belirtti.

ABD Başkanı'nın bu planlardan etkilendiğini ifade eden Carney, telefon görüşmesinde Trump ile Ukrayna, Venezuela ve Arktik güvenliği hakkında da konuştuğunu kaydetti.

Bessent'ten, "Carney'nin geri adım attığı" iddiası

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında Davos'ta yaptığı ve küresel düzene ilişkin değerlendirmeler içeren açıklamalarından geri adım attığını ifade etmişti.

Amerikan Fox News kanalına konuşan Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'ya yönelik yüzde 100 gümrük vergisi tehdidine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.

Söz konusu tarifenin Kanada için "felaket" olacağını vurgulayan Bessent, Trump ile Carney arasında yapılan son telefon görüşmesinin ardından Kanada liderinin Davos'taki açıklamalarına ilişkin tonunu yumuşattığını savunmuştu.

Bessent, "Bugün Oval Ofis'teydim. Başkan Trump, Başbakan Carney ile görüştü. Carney, Davos'ta yaptığı talihsiz açıklamalardan oldukça net şekilde geri adım attı." ifadelerini kullanmıştı.

Carney'nin Davos'taki açıklamaları

Carney, Davos'ta yaptığı konuşmada, dünyanın bir geçiş sürecinde değil "kopuşun eşiğinde olduğunu" savunmuş, son 20 yılda yaşanan finansal, sağlık ve jeopolitik krizlerin aşırı küresel entegrasyonun risklerini ortaya koyduğunu belirtmişti.

Kurallara dayalı uluslararası sistemin büyük güç rekabetiyle zayıfladığını söyleyen Carney, özellikle ABD'nin küresel etkisine atıfta bulunarak, orta ölçekli ülkelerin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Carney, konuşmasında, ABD ya da Trump'ın ismini doğrudan anmasa da "Eğer masada değilseniz, menüdesiniz." ifadesiyle ülkelerin, Amerikan hegemonyası karşısında ortak hareket etmesinin önemine dikkati çekmişti.